Cupra Formentor VZ5, il ritorno del 5 cilindri da 390 CV: ecco quanto costa

La nuova Cupra Formentor VZ5 arriva finalmente sul mercato italiano. Dopo essere stata svelata verso la fine dello scorso anno, è arrivato il momento di vederla su strada. Si tratta di un'edizione limitata che sarà prodotta in soli 4.000 esemplari che si caratterizza per riproporre l'iconico motore 5 cilindri turbo di 2,5 litri.
Look più aggressivo per il SUV
La maggiore sportività della Cupra Formentor VZ5 si riconosce già dal look reso più aggressivo grazie a passaruota allargati, paraurti anteriore ridisegnato, griglia sportiva nera e lo splitter frontale con logo “VZ5” in dark chrome. Di serie troviamo anche cerchi da 20 pollici VZ5 in Copper o nero.
La maggiore aggressività estetica è enfatizzata anche da elementi come lo spoiler inferiore in carbonio, l’estrattore ridisegnato e i quattro terminali di scarico diagonali con finiture in rame. Inoltre, i fari Matrix LED Ultra aggiungono una firma luminosa evoluta, proiettando il logo Cupra frontalmente e la scritta VZ5 direttamente sull’asfalto.
Anche l'abitacolo è stato rivisto per riflettere la maggiore sportività dell'esclusiva Cupra Formentor VZ5. Tra gli optional ci sono anche i sedili CUP Bucket posizionati in configurazione ribassata per una seduta più racing. Ovviamente non manca la tecnologia come in tutte le Formentor. Troviamo quindi la strumentazione digitale da 10,25 pollici e il sistema infotainment da 12,9 pollici. Di serie c'è anche il sistema audio Immersive by Sennheiser.
Motore 5 cilindri
Il cuore pulsante è quindi un 5 cilindri turbo da 2.5 litri da 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia. Motore abbinato al cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti. C'è anche la trazione integrale 4Drive con torque splitter elettroidraulico, che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e velocità massima di 280 km/h.
Anche il setup di telaio e assetto è stato affinato. Cupra Formentor VZ5 dispone di un telaio ribassato di 10 mm. Il SUV puoi poi contare su sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori e al Dynamic Chassis Control con 15 livelli di regolazione.
Prezzo
Quanto costa Cupra Formentor VZ5 in Italia? 69.000 euro.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Formentor 1.5 TSI
|150 / 110
|37.200 €
|Formentor 1.5 Hybrid DSG
|150 / 110
|40.850 €
|Formentor 2.0 TDI DSG
|150 / 110
|41.750 €
|Formentor 1.5 e-HYBRID DSG 204cv
|204 / 150
|46.500 €
|Formentor 2.0 TSI DSG 265cv VZ
|265 / 195
|52.100 €
|Formentor 1.5 e-HYBRID DSG 272cv VZ
|272 / 200
|55.650 €
|Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG 333cv VZ
|333 / 245
|56.800 €
|Formentor 2.0 TSI DSG VZ 265cv Extreme
|265 / 195
|58.400 €
|Formentor 1.5 e-HYBRID DSG VZ Extreme
|272 / 200
|61.950 €
|Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG 333cv VZ Extreme
|333 / 245
|63.100 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Cupra Formentor visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Cupra Formentor
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