Cupra Formentor VZ5, il ritorno del 5 cilindri da 390 CV: ecco quanto costa

Sotto al cofano il 5 cilindri turbo 2.5 litri da 390 CV e 480 Nm di coppia

La nuova Cupra Formentor VZ5 arriva finalmente sul mercato italiano. Dopo essere stata svelata verso la fine dello scorso anno, è arrivato il momento di vederla su strada. Si tratta di un'edizione limitata che sarà prodotta in soli 4.000 esemplari che si caratterizza per riproporre l'iconico motore 5 cilindri turbo di 2,5 litri.

Cupra Formentor VZ5

Look più aggressivo per il SUV

La maggiore sportività della Cupra Formentor VZ5 si riconosce già dal look reso più aggressivo grazie a passaruota allargati, paraurti anteriore ridisegnato, griglia sportiva nera e lo splitter frontale con logo “VZ5” in dark chrome. Di serie troviamo anche cerchi da 20 pollici VZ5 in Copper o nero.

La maggiore aggressività estetica è enfatizzata anche da elementi come lo spoiler inferiore in carbonio, l’estrattore ridisegnato e i quattro terminali di scarico diagonali con finiture in rame. Inoltre, i fari Matrix LED Ultra aggiungono una firma luminosa evoluta, proiettando il logo Cupra frontalmente e la scritta VZ5 direttamente sull’asfalto.

Anche l'abitacolo è stato rivisto per riflettere la maggiore sportività dell'esclusiva Cupra Formentor VZ5. Tra gli optional ci sono anche i sedili CUP Bucket posizionati in configurazione ribassata per una seduta più racing. Ovviamente non manca la tecnologia come in tutte le Formentor. Troviamo quindi la strumentazione digitale da 10,25 pollici e il sistema infotainment da 12,9 pollici. Di serie c'è anche il sistema audio Immersive by Sennheiser.

Cupra Formentor VZ5

Motore 5 cilindri

Il cuore pulsante è quindi un 5 cilindri turbo da 2.5 litri da 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia. Motore abbinato al cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti. C'è anche la trazione integrale 4Drive con torque splitter elettroidraulico, che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e velocità massima di 280 km/h.

Anche il setup di telaio e assetto è stato affinato. Cupra Formentor VZ5 dispone di un telaio ribassato di 10 mm. Il SUV puoi poi contare su sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori e al Dynamic Chassis Control con 15 livelli di regolazione.

Cupra Formentor VZ5

Prezzo

Quanto costa Cupra Formentor VZ5 in Italia? 69.000 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026