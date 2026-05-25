Cupra Tindaya, il concept diventa realtà: il SUV debutterà tra alcuni anni

Cupra Tindaya aveva fatto il suo debutto a settembre 2025 in occasione del Salone di Monaco. Si trattava del concept di un SUV dalle linee moto particolari che anticipava la prossima evoluzione del linguaggio di design della casa automobilistica spagnola. Solo un concept o qualcosa di più? In precedenza, Cupra non aveva confermato i piani su di una possibile evoluzione in un modello di produzione della Tindaya dato che era stata presentata come una vetrina di tecnologia e design. Adesso, invece, ci sono novità interessanti in quanto il CEO di Seat-Cupra, Markus Haupt, parlando con i colleghi inglesi di Autocar, ha rivelato che stanno lavorando alla versione definitiva della vettura in vista di un lancio previsto nei prossimi anni. Insomma, è confermato: in futuro ci sarà una versione di produzione della Tindaya.

Cupra Tindaya

Come sarà?

Sembra fantastica, perché non dovremmo costruire la Tindaya? Stiamo effettivamente valutando i nostri piani per la costruzione della Tindaya, ma posso promettere una cosa: quest'auto vedrà le strade tra qualche anno.

Così si è espresso Markus Haupt parando del futuro del concept. Tra alcuni anni, quindi, la Tindaya arriverà su strada e dovrebbe andare a posizionarsi sopra Tavascan e Formentor, permettendo così a Cupra di entrare nel segmento dei SUV premium. Una volta su strada, andrà a confrontarsi con modelli del calibro, per esempio, della Mercedes GLC. Sarà ovviamente interessante scoprire nel tempo cosa del concept sarà effettivamente portato su strada nel modello di produzione. Il SUV alla fine dovrebbe poggiare sulla nuova piattaforma SSP ch sarà alla base di molti nuovi futuri modelli del Gruppo Volkswagen e che debutterà per la prima volta su di un modello Audi.

Al momento della presentazione del concept, Cupra aveva affermato che la Tindaya poteva disporre anche di un powertrain range extender oltre che di quello 100% elettrico. Non è detto, però, che il modello di produzione possa essere proposto davvero con una soluzione range extender. Come spiega il CEO, dipenderà dall'andamento del mercato e delle richieste dei clienti.

Ma quali motorizzazioni avremo alla fine? È una decisione che non abbiamo ancora preso e vogliamo rimanere flessibili il più a lungo possibile, perché quando l'auto arriverà sul mercato, dovremo assicurarci che abbia le motorizzazioni giuste per i nostri mercati e per i nostri clienti.

Cupra Tindaya

In ogni caso, il Gruppo Volkswagen ha tutta la tecnologia che serve per adattare la Tindaya alle richieste del mercato. Sebbene la Tindaya entrerà in un segmento molto competitivo e svolgerà un ruolo importante nell'ampliare la copertura di mercato di Cupra, la casa automobilistica non rinuncerà al suo DNA sportivo.

Non vogliamo essere un marchio mainstream. Credo che la formula del successo di Cupra stia nell'essere diversi, nel rivolgersi a clienti che desiderano qualcosa di diverso, non un'auto tradizionale. Questa è la sfida che ci troviamo ad affrontare: come mantenere il marchio come un'azienda innovativa, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca qualcosa di diverso anche nei prossimi anni.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026