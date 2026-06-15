Cupra Tavascan alla prova in autostrada: quanto consuma davvero?

Abbiamo testato la Cupra Tavascan Endurance da 286 CV in autostrada per scoprire consumi e autonomia reali

Cupra Tavascan ha fatto il suo debutto nel 2023 con un design immediatamente riconoscibile che per i tradizionalisti potrebbe risultare forse un po' eccessivo ma sappiamo bene che alla casa spagnola piace proporre design che lasciano il segno. Progettato a Barcellona ma prodotto in Cina, il SUV elettrico poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Come tutte le Cupra, anche la Tavascan nasce per offrire una dinamica convincente in grado di far divertire tra le curve, anche quando si tratta di un SUV. Di come va su strada ne parleremo poi ma con una batteria da 82 kWh (77 kWh utilizzabili) e con spazio abbondante a bordo, questo modello sulla carta è interessante anche per viaggiare.

Abbiamo quindi deciso di metterlo alla prova sui tragitti meno congeniali per le auto elettriche e cioè le autostrade. L'obiettivo era quello di scoprire i consumi a 130 km/h e valutare l'autonomia reale in queste condizioni. Com'è andata? Andiamo per gradi.

Cupra Tavascan, profilo

Innanzitutto, il modello della prova era la Tavascan Endurance con singolo motore elettrico da 286 CV. Si trattava del Model Year 2025 e non dell'ultimo 2026 ancora non disponibile che comunque cambia soprattutto sul fronte della tecnologia dell'abitacolo e non del powertrain.

Di seguito la scheda tecnica dell'esemplare in prova.

Motore elettrico Potenza 210 kW / 286 CV (545 Nm) Peso 2.177 kg con conducente Velocità 180 km/h 0-100 km/h 6,8 secondi Ricarica Max 135 kW DC e 11 kW AC Autonomia 468-557 km Dimensioni 4.644 mm lunghezza x 1.861 mm larghezza x 1.597 mm altezza Passo di 2.766 mm Bagagliaio 540 litri Prezzi Da 52.200 euro Prezzo esemplare in prova Da 56.600 euro

Focus sull'autostrada e per questo abbiamo effettuato due viaggi di 150 km da Verona a Treviso e viceversa analizzando i consumi. Condizioni della prova: temperatura esterna 28-29 gradi, con il climatizzatore attivo e impostato a 20,5-21 gradi. Modalità di guida utilizzata: Comfort. A 130 km/h costanti (cruise control adattivo inserito e fisso a questa velocità), il SUV elettrico consuma in media 22-22,2 kWh per 100 km (valore calcolato su più tratti di almeno 10 km a velocità di 130 km/h costanti senza rallentamenti).

Cupra Tavascan, 3/4 posteriore

Su di un percorso di 150 km (90% in autostrada, il resto statale e urbano), nei due viaggi la Tavascan ha ottenuto complessivamente una media di 18,5-18,8 kWh per 100 km. In entrambi i casi è stato consumato circa il 36% indicato della batteria. Calcolatrice alla mano e considerando il solo consumo autostradale, significa che si può affrontare un viaggio a velocità codice in condizioni di traffico reale di circa 320-330 km mantenendo comunque una piccola riserva di autonomia in caso di problemi con la stazione di ricarica. Questo ovviamente in teoria e ipotizzando di partire sempre con il 100% di carica. Sappiamo bene che quando si viaggia e si ricarica, difficilmente si va oltre l'80%.

Aggiungiamo, inoltre, che sulle statali, a velocità comprese tra 70 e 90 km/h, il consumo medio si è attestato attorno ai 16,5-17 kWh per 100 km.

Quando si viaggia in auto elettrica, non c'è solo l'autonomia. Anche la ricarica è molto importante. Non solo la potenza di picco ma anche la curva di ricarica. Rifornire ad altissima potenza per brevi istanti serve a poco se poi la potenza crolla. Come si è comportata la Cupra Tavascan? Abbiamo simulato nel viaggio da Treviso a Verona una partenza con il 47% di carica. Ci siamo poi fermati a Padova ad una stazione HPC con il 29% di carica. In questa scenario, il SUV elettrico è partito a circa 105 kW per poi raggiungere progressivamente una potenza di 120 kW che sono stati mantenuti fino a quasi il 60%. Potenza che poi ha iniziato progressivamente a scendere. Dal 29 al 60% sono serviti circa 13 minuti.

Cupra Tavascan, ricarica al 33%

Sulla carta la Tavascan è in grado di raggiungere i 135 kW di picco in ricarica. Partendo più scarichi avremo probabilmente visto potenze superiori. In ogni caso, oggi molti modelli fanno decisamente meglio. I 135 kW di picco sulla carta con una batteria così grande non garantiscono tempi di fermo ridotti.

Cupra Tavascan, ricarica al 44%

Cupra non ha voluto stupire solo con un design molto aggressivo perché pure salendo a bordo non manca un effetto wow. Il merito è di una plancia lontana dai classici design che oggi troviamo su molte delle più recenti vetture. In particolare quello che colpisce è il tunnel centrale che è ben lontano da quelli tradizionali. Troviamo infatti una struttura a spina che integra il pulsante delle 4 frecce. Si tratta di un elemento stilistico che enfatizza il dinamismo della vettura e che ben si sposa anche con il design aggressivo degli esterni.

Cupra Tavascan, plancia

Il look degli interni non può che colpire per una scelta decisamente in stile Cupra che punta a volersi differenziare dalle altre case automobilistiche. Design a parte, non manca ovviamente una buona dose di tecnologia che oggi è immancabile. Il Model Year 2025 che abbiamo provato offre un piccolo quadro strumenti da 5,3 pollici dietro al volante. Nonostante sia di piccole dimensioni è sempre ben leggibile. Nel nuovo Model Year, da poco ordinabile, arriva un quadro strumenti più grande da 10,25 pollici. L'infotainment è invece da 15 pollici con lo schermo leggermente orientato verso il conducente per una migliore leggibilità. Nell'utimo Model Year è stato aggiornato con la piattaforma Android Automotive. Ci sono ovviamente anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone e porte USB-C. Molto bella l'illuminazione ambientale personalizzabile che accentua il look sportivo dell'abitacolo.

Lo spazio davanti non manca. Trovare la giusta posizione di guida non è un problema grazie alla possibilità di regolare millimetricamente la posizione dei sedili sportivi che sono ben profilati e reggono bene il busto anche durante la guida più dinamica. Sono pure comodi durante i viaggi più lunghi. Molto bello il volante con un design sportivo, che integra due selettori, dei pulsanti in realtà, che permettono a sinistra di selezionare le diverse modalità di guida e a destra di inserire la modalità Cupra (quella per le massime prestazioni). Dietro ci sono anche le palette per variare l'intensità del recupero dell'energia in frenata. Sulla Tavascan si può arrivare quasi ad avere una guida one pedal.

Cupra Tavascan, tunnel centrale

Anche dietro si sta bene, merito della piattaforma MEB che permette di sfruttare al massimo ogni singolo cm. Spazio non solo per le gambe ma pure per la testa. Sempre dietro non mancano le bocchette per l'aria condizionata con la possibilità di regolare la temperatura. Il bagagliaio offre invece una capacità di 540 litri.

La Cupra Tavascan non delude dal punto di vista dinamico. La casa spagnola è sempre molto attenta a questo aspetto e lo si nota subito non appena ci si mette alla guida del SUV elettrico. Il volante è diretto e preciso, soprattutto quando si inserisce la modalità Cupra che permette di esaltare al massimo le prestazioni della Tavascan. Lo sterzo progressivo è molto piacevole e permette di ridurre i movimenti delle braccia durante la guida. Le sospensioni offrono un giusto mix tra sportività e comfort. Mai eccessivamente rigide, permettono di assorbire bene le asperità dell'asfalto e contestualmente di garantire un comportamento ''sportivo''.

Nonostante gli oltre 2.100 km di peso, il SUV si muove con disinvoltura, anche tra le curve delle curve, segno che Cupra ha fatto un buon lavoro nel mettere a punto il setup di telaio e assetto. Ovviamente non possiamo pretendere dalla Tavascan il comportamento di una berlina sportiva ma nonostante le forme e dimensioni ci si diverte al volante. Bene anche l'impianto frenante, sempre pronto e potente, sebbene la fluidità nel passaggio dalla frenata rigenerativa a quella idraulico-meccanica potrebbe essere migliorata un po'.

Cupra Tavascan, frontale

A velocità autostradali l'insonorizzazione è buona e non si percepiscono particolari fruscii aerodinamici fastidiosi. A velocità codice si viaggia sempre bene con un buon comfort ma quando serve, la Tavascan è pronta a tirare fuori gli artigli. Del resto, grazie ai 286 CV è possibile togliersi qualche soddisfazione. Potenza e coppia sono sempre disponibili e garantiscono accelerazioni e riprese sempre molto efficaci.

Quanto costa la Cupra Tavascan? Parlando questa volta del nuovo Model Year, l'equivalente del modello della prova, la nuova Endurance, parte da 56.600 euro. Il listino del SUV elettrico attacca dai 52.800 euro della nuova entry level da 190 CV. Al vertice c'è la versione da 340 CV a partire da 69.950 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/06/2026