Premio Auto Europa 2027 UIGA: ecco le sette candidate

Si avvicina il momento della proclamazione di Auto Europa 2027, il premio promosso dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), e anche per questa edizione puoi far sentire la tua voce e votare sul sito www.premioautoeuropa.it per l'assegnazione del premio della Giuria Popolare.

Le sette vetture arrivate all'atto finale sintetizzano bene lo stato dell'arte dell'industria continentale. Hanno in comune un dettaglio tutt'altro che secondario: sono tutte prodotte in Europa (compresa la coreana Hyundai Ioniq 3, assemblata in Turchia). È la prova che la nostra filiera industriale vuole continuare a giocare un ruolo primario nell'era della transizione ecologica, tra elettrificazione, digitalizzazione e contenimento dei costi. Scopriamo nel dettaglio le sette finaliste.

Alpine A390

La fastback elettrica francese unisce l'anima sportiva del marchio ad una spiccata praticità quotidiana. L'abitacolo si caratterizza per l'interfaccia con schermo centrale da 12 pollici e sistema Alpine Portal con Google integrato, affiancato a richiesta dall'impianto audio Devialet a 13 altoparlanti. Sotto la pelle troviamo una batteria da 89 kWh, tre motori elettrici, trazione integrale e sistema Active Torque Vectoring. La versione GT eroga 400 CV (0-100 km/h in 4,8 secondi) per un'autonomia WLTP fino a 555 km, mentre la GTS sale a 470 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

BMW iX3 M60 xDrive

Realizzata sulla piattaforma Neue Klasse e prodotta nello stabilimento ungherese di Debrecen, la BMW iX3 porta al debutto un nuovo linguaggio estetico e la sesta generazione della tecnologia eDrive con architettura a 800 Volt. La versione 50 xDrive a trazione integrale eroga 469 CV, monta una batteria da 109 kWh e promette fino a 805 km di autonomia WLTP, con ricarica in corrente continua fino a 400 kW. La variante iX3 40 a trazione posteriore, con accumulatore da 83 kWh, offre invece 635 km di autonomia e ricarica DC fino a 300 kW.

Hyundai Ioniq 3: la prova

Sviluppata espressamente per le esigenze dei clienti europei e assemblata a İzmit, in Turchia, la Hyundai Ioniq 3 è una compatta a cinque porte che fa del design a pixel il suo segno distintivo. Nonostante le dimensioni adatte alla città, offre un bagagliaio da 441 litri e una spiccata cura aerodinamica (Cx di 0,26). Nelle varianti equipaggiate con batteria da 61 kWh, l'autonomia dichiarata si spinge fino a 500 km.

Lancia Gamma, 3/4 dall'alto

Costruita nello stabilimento Stellantis di Melfi sulla piattaforma STLA Medium, la Lancia Gamma reinterpreta la formula della crossover fastback. L'abitacolo richiama il concetto di salotto italiano, abbinato a una gamma motori variegata: si parte dalla motorizzazione ibrida da 145 CV per passare alle declinazioni 100% elettriche da 230 CV e 245 CV, capaci di autonomie dichiarate rispettivamente superiori a 540 km e 740 km. Al vertice dell'offerta si posiziona la versione a trazione integrale da 375 CV, con percorrenze fino a 675 km.

Prova Renault Clio E-Tech Esprit Alpine

Un grande classico che si rinnova nell'estetica e nei contenuti tecnologici, integrando a bordo due schermi da 10,2 pollici e la piattaforma multimediale openR link sviluppata con Google. La proposta principale resta il sistema full hybrid E-Tech da 160 CV, basato sul 1.8 a benzina e due motori elettrici: il consumo medio dichiarato è di 3,9 l/100 km, con un'autonomia complessiva fino a 1.000 km ela possibilità di viaggiare in elettrico fino all'80% del tempo in città. La gamma si completa con il TCe benzina da 115 CV e la variante bifuel Eco-G benzina/GPL da 120 CV.

Volkswagen T-Roc

La seconda generazione del SUV compatto tedesco cresce nelle dimensioni e nell'abitabilità interna, portando il coefficiente di penetrazione aerodinamica a 0,29 Cx. La gamma propulsori è interamente elettrificata: comprende le unità 1.5 eTSI mild hybrid a 48 Volt da 116 CV e 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti, affiancate dalle nuove varianti full hybrid con motore 1.5 TSI e batteria da 0,6 kWh, accreditate di una potenza complessiva di 136 CV o 170 CV.

Volvo EX60 2027, laterale

Il SUV svedese adotta l'architettura elettrica a 800 Volt e si declina su tre differenti configurazioni. La P6 a trazione posteriore dispone di 374 CV, batteria da 83 kWh e un'autonomia WLTP di 611 km. La P10 AWD a trazione integrale sale a 510 CV con batteria da 95 kWh e percorrenze fino a 660 km. La versione top di gamma P12 AWD adotta un accumulatore da 117 kWh, sviluppa 680 CV e dichiara fino a 810 km di autonomia nel ciclo WLTP.

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