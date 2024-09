La mia prossima auto funzionerà a...? Il sondaggio UIGA

Pronto per il salto verso il full electric? O ancora affezionato ai motori benzina e diesel? E sull'ibrido, come la pensi? Le risposte, anche rispetto al passato recente, potrebbero non essere così scontate. L'UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) lancia in questi giorni l'edizione 2024 del sondaggio ''Il motore del futuro'', un'indagine aperta a tutti e dallo scopo sia di capire come gli italiani immaginano la mobilità dei prossimi anni, sia di aiutare il mercato a intercettare le aspettative del pubblico nel breve e nel medio termine. Giusto una manciata di domande: tempo stimato per l'intero processo, due minuti di orologio o poco più.

Quale motore per la tua prossima auto? Partecipa al sondaggio UIGA

VEDI ANCHE

COME PARTECIPARE Il sondaggio è raggiungibile sul sito internet di UIGA, alla pagina web dedicata (http://www.ilmotoredelfuturo. it), fino a metà ottobre. ''Il motore del futuro'' è inoltre presente al Salone Auto Torino 2024, di scena nel centro del capoluogo piemontese dal 13 al 15 settembre. I visitatori possono partecipare inquadrando un QR Code su una serie di totem appositamente predisposti e sistemati lungo le vie e le piazze centrali di Torino, dove sono esposte le vetture. Tre di questi totem si trovano rispettivamente in Piazza Carlo Felice, in Piazza San Carlo e in Piazza Castello.

Pubblicato da La Redazione, 13/09/2024