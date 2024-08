Salone Auto Torino 2024, presenti oltre 40 brand. Sì, i "big" ci sono

Si avvicina a grandi passi il giorno della cerimonia inauguruale e cresce giorno dopo giorno il grado di emozione per una kermesse dal nome troppo evocativo per non generare aspettative. Salone Auto Torino 2024 in programma dal 13 al 15 settembre prossimi: sotto scadenza, aggiungeremo news e informazioni pratiche per i visitatori, per i quali la prima buona notizia è l'ingresso gratuito. Intanto, l'organizzazione pubblica la lista delle Case auto espositrici. Oltre 40 marchi, tra brand di ordine generalista e marchi premium, passando per Costruttori di hypercar. Con una preferenza per il made in Italy, ma con una presenza di marchi stranieri, anche cinesi (evidenziati in grassetto), piuttosto nutrita. Sotto l'elenco, in rigoroso ordine alfabetico.

Salone Auto Torino in programma il 13-15 settembre 2024

TOP 40

Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev.

A CONTORNO Costruttori auto, ma non solo. All’esposizione parteciperanno anche i seguenti brand, ognuno dei quali legato in qualche modo all'automotive: Collezione ASI Bertone, Acqua S.Bernardo, Allianz Direct, AM Costruzione Modelli, AMTS, Arexons, CA Auto bank Drivalia, DGA, Dumarey, Fondazione Macaluso, Fondazione Marazzato, Foppiani Shipping & Logistics, IED, Mafra, MAK, Museo Nazionale dell’Automobile, Petronas, Politecnico di Torino, Sabelt, Sparco, Speed, SUSTAINera.

SPECIAL GUEST

Uno spettacolo nello spettacolo saranno infine i capolavori del design che si troveranno in piazzetta Reale e che saranno protagonisti anche delle sfilate dinamiche.

Esposizione, ma anche parate e altri eventi ''dinamici''

COLLEZIONE ASI BERTONE Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, NSU Trapeze, Chevrolet Corvette Ramarro, Porsche Karisma, Lancia Kayak, Alfa Romeo Bella, Bertone Birusa, Aston Martin Jet 2, Fiat Barchetta.

ITALDESIGN Nissan GTR 50, Italdesign ZeroUno, Italdesign Parcour, Italdesign Quintessenza, Delorean DMC 12, Italdesign Asso di Picche 1973, Italdesign Assodi Picche in movimento, VW W12, Ford Mustang, Ford Mustang, Nazca C2, Lotus Esprit, VW UP beach, VW Touareg, Fiat Panda Strip, Italdesign DUERTA, Italdesin Whee-me, Italdesign Biga.

Pininfarina: Automobili Pininfarina Battista Hyper GT, Pininfarina Sergio, Ferrari Testarossa.

GFG STYLE GFG Kangaroo, GFG Bandini Dora, GFG Vision 2030 Desert Raid e GFG Sibylla.

IED Pagani Alisea, Alpine A4810, Suzuki Misano.

Salone Auto Torino 2024: coming soon

ISTRUZIONI PER L'USO

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/08/2024