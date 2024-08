Auto elettriche: BMW sorpassa Tesla in Europa a luglio

Per la prima volta BMW ha superato Tesla nella vendita di auto elettriche nel mercato europeo: il sorpasso è documentato dalle statistiche di luglio 2024, che mostrano il marchio tedesco in vantaggio di 308 unità sul rivale americano, con 14.869 nuovi veicoli elettrici consegnati nel mese. Per Tesla hanno pesato il calo di vendite della Model Y (-16%) e della Model 3 (-17%).

Tesla Model Y, regina delle vendite mondiali nel 2023

NUMERO UNO TRA GLI EV Nonostante il dato aggregato premi il costruttore tedesco, il veicolo elettrico più venduto in Europa il mese scorso è stato comunque la Model Y di Tesla, seguita dalla Volvo EX30 con 6.573 unità (qui la nostra prova) e dalla Volkswagen ID 4 con 5.295 immatricolazioni. Nel quadro generale, le vendite di veicoli elettrici in Europa perde il 6% su base annua, cosa che l’analista di mercato Jato Dynamics ha attribuito alla mancanza di incentivi governativi e alle preoccupazioni degli acquirenti sui valori di rivendita.

VEDI ANCHE

Dacia Sandero Stepway 2024

LA PIÙ AMATA DAGLI EUROPEI Auto del tutto diverse per dimensioni e prezzo, certo, ma le più amate dagli europei rimangono le compatte ad alto tasso di praticità, meglio se con un prezzo d'acquisto molto contenuto. Ed ecco che la best seller assoluta nell'Unione è stata la Dacia Sandero, con 22.398 esemplari, seguita dalla Volkswagen T-Roc (19.254) e dalla Toyota Yaris Cross con 17.314 unità (qui il nostro test in video).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2024