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Bollo auto 2027, MG gioca d'anticipo: sconto sulle MG3 e MG ZS Hybrid+

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46 minuti fa - MG anticipa il bollo 2027: ecco l'offerta

MG propone uno sconto sul valore del bollo per chi acquista una MG3 o una MG ZS con motorizzazione Hybrid+
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In Italia si continua a discutere e polemizzare sull'annuncio del Governo di sospendere il bollo auto 2027 sulle vetture con potenza inferiore a 80 kW (109 CV). Nel frattempo, c'è chi ha deciso di anticipare questa misura. Stiamo parlando di MG che ha annunciato che tutti coloro che acquisteranno una MG3 o una MG ZS con motorizzazione Hybrid+, otterranno uno sconto pari al valore del bollo. L'offerta è valida fino alla fine di settembre.

L'offerta su MG3 e MG ZS Hybrid+

La casa automobilistica ha scelto questi modelli in quanto, pur disponendo di una potenza di sistema superiore a quota 80 kW, la parte endotermica, quella che fa fede per capire se la vettura è esentata dal bollo 2027, raggiunte quota 75 kW. In pratica, MG approfitta delle discussioni per una misura che sarà introdotta il prossimo anno, per offrire immediatamente un vantaggio concreto ai suoi clienti, attraverso uno sconto.

MG ZS

Come funziona il Full Hybrid di MG

Entrambi i modelli adottano il medesimo powertrain con tecnologia Hybrid+. La scheda tecnica vede la presenza d un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato da 75 kW / 102 CV a ciclo Atkinson, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici (moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW). Questo powertrain dispone di diverse logiche di funzionamento.

Compatibilmente con il livello di carica della batteria, fino a una velocità di 50 km/h, l'auto si muove in elettrico. Invece, tra 50 e 80 km/h il powertrain funziona con una configurazione in serie dove il motore benzina funziona come generatore. Oltre gli 80 km/h, invece, il motore endotermico lavora con quello elettrico (modalità in parallelo). Sono 3 le modalità di guida a disposizione: Eco, Standard e Sport.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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