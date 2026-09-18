Bollo auto e moto 2027, ecco chi non lo pagherà: tutti i requisiti

L'annuncio dello stop al bollo auto e moto nel 2027 da parte del Governo sta continuando a far discutere. C'è chi polemizza, affermando che la mossa è solo propaganda politica. Tuttavia, il prossimo anno molti italiani effettivamente andranno a risparmiare, non dovendo pagare questa tassa sui propri veicoli.

Solo per il 2027 o per sempre?

Sebbene all'inizio sembrasse che la misura fosse valida solamente per il 2027, pare che il Governo voglia renderla strutturale, andando a cancellare per sempre il bollo auto e moto, almeno sui veicoli compatibili. A riferirlo il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso durante un suo intervento in occasione dell'evento ''Sette Idee''.

La riforma è strutturale e che come tale sarà realizzata a partire dal prossimo anno per tutti gli anni successivi.

Vedremo se sarà così, intanto per il 2027, lo stop al bollo è confermato, dato che il decreto è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Rimane comunque ancora da capire bene il discorso delle compensazioni. Il bollo è una tassa che finisce nelle casse delle Regioni. Per evitare buchi in bilancio, il Governo è chiamato a misure compensative.

Stop al bollo, tutti i dettagli

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile leggere tutti i dettagli della misura.

Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Quali sono quindi questi requisiti?

Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o piu' autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino piu' autovetture agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed e' applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione e' applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

Le auto compatibili sono quindi quelle con potenza inferiore a 80 kW, cioè 109 CV. Se una persona possiede più auto compatibili con la misura, solo una potrà usufruire dello stop del bollo nel 2027. Quella con potenza inferiore o nel caso di pari potenza, quella il cui bollo costerebbe di meno. Niente esenzione per le auto elettriche.

Ed ecco il capitolo dedicato ai motocicli.

Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o piu' motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino piu' motocicli agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed e' applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione e' applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino piu' ciclomotori agevolabili, l'esenzione e' riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione piu' remota.

Per quanto riguarda le compensazioni alle Regioni, il Governo stanzierà esattamente 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027. Non sono state esplicitate, però, le coperture.

Chi non pagherà il bollo nel 2027

Complessivamente, in Italia circolano oltre 59 milioni tra autoveicoli e motoveicoli, di cui oltre 34 milioni con potenza entro gli 80 kW. In particolare, secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono 24.608.867 le persone in Italia che risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW e che rientrano quindi nella platea potenzialmente interessata dall’esenzione dal pagamento del bollo auto e moto.

ABRUZZO : platea 574.270; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 815.810

: platea 574.270; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 815.810 BASILICATA : platea 223.972; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 321.602

: platea 223.972; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 321.602 CALABRIA : platea 806.014; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.233.724

: platea 806.014; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.233.724 CAMPANIA : platea 2.238.802; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.510.463

: platea 2.238.802; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.510.463 EMILIA-ROMAGNA : platea 1.843.796; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.498.747

: platea 1.843.796; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.498.747 FRIULI VENEZIA GIULIA : platea 513.326; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 678.601

: platea 513.326; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 678.601 LAZIO : platea 2.461.555; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.468.182

: platea 2.461.555; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.468.182 LIGURIA : platea 677.164; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.049.295

: platea 677.164; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.049.295 LOMBARDIA : platea 3.924.027; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 5.177.330

: platea 3.924.027; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 5.177.330 MARCHE : platea 663.571; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 939.238

: platea 663.571; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 939.238 MOLISE : platea 126.750; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 187.153

: platea 126.750; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 187.153 PIEMONTE : platea 1.796.841; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.456.791

: platea 1.796.841; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.456.791 PUGLIA: platea 1.524.534; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.186.975

platea 1.524.534; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.186.975 SARDEGNA : platea 716.592; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.002.231

: platea 716.592; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 1.002.231 SICILIA : platea 2.172.791; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.454.169

: platea 2.172.791; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 3.454.169 TOSCANA : platea 1.611.713; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.278.598

: platea 1.611.713; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.278.598 TRENTINO-ALTO ADIGE : platea 363.061; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 474.477

: platea 363.061; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 474.477 UMBRIA : platea 388.100; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 548.172

: platea 388.100; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 548.172 VALLE D’AOSTA : platea 57.091; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 79.999

: platea 57.091; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 79.999 VENETO: platea 1.924.897; veicoli con potenza inferiore agli 80 kW 2.507.023

[Immagine di copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Tags