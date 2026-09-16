Bollo auto, l'annuncio atteso da tempo: arriva la cancellazione anche se non per tutti

Il bollo auto? Una delle tasse legate alle auto più odiate dagli italiani. Sulla sua eliminazione ci sono state molteplici promesse nel corso delle passate Legislature. Eppure, pare che questa volta ci siamo davvero. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri in cui si discuterà anche del caro carburante, la Premier Giorgia Meloni ha annunciato che il Governo ha deciso di abolire il bollo per le auto piccole e medie, una misura che riguarderà il 70% delle automobili. L'abolizione riguarda anche i motocicli. Peccato, però che la misura valga solo per il 2027.

Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiose.

Così ha commentato Giorgia Meloni anticipando le decisioni in arrivo da Palazzo Chigi.

Solo nel 2027

Tra auto e moto, la misura riguarderà circa 14,5 milioni di veicoli. Nella bozza, si parla precisamente di un'esenzione per le vetture con una potenza fino a 80 kW che sono 109 CV. La cancellazione del bollo per le auto compatibili e per i motocicli varrà solo per il 2027. Nella bozza del decreto legge possiamo leggere:

Le persone fisiche in possesso dei requisiti sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027.

Ogni cittadino avrà diritto a una sola esenzione. In caso di possesso di più vetture compatibili con la cancellazione del bollo, l'esenzione riguarderà quella meno potente. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto l’importo meno elevato. Nessuna esenzione per il leasing. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare con l'approvazione della misura da parte del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo, comunque, sarebbe quello di voler alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una larga fetta di italiani.

Il problema delle coperture

In Italia, tutti i Governi faticano a trovare le necessarie coperture per ogni singola iniziativa. Gli introiti dei bolli auto non finiscono allo Stato ma alle Regioni. Serve quindi una compensazione per evitare che i bilanci delle Regioni finiscano in rosso. Si stima un minor incasso di circa 2,29 miliardi di euro per il 2027. Per questo, si legge nella bozza del decreto, è previsto un ''trasferimento complessivamente pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito''.

Vedremo come reagiranno le Regioni e se chiederanno ulteriori coperture alternative. In ogni caso ci siamo, è in arrivo una cancellazione, anche se parziale, del bollo auto e moto.

Fonte: Corriere della Sera

[Immagine di copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Tags