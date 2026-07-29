Abolire il bollo auto, la proposta di Tajani che fa discutere: servono 7,5 miliardi di euro

Le auto sono una voce importante nel capitolo delle ''entrate'' del bilancio del Governo. Già perché portano davvero molti soldi. Pensiamo alle accise sui carburanti, all'IVA e alle varie tasse che vi gravano. C'è chi ha fatto i conti alla fine dello scorso anno. Parliamo di ANFIA che in un comunicato raccontava che nel 2024 il gettito fiscale derivante dal settore automotive era arrivato a quota 83 miliardi di euro. In particolare, tra le varie voci che compongono le entrate del settore automotive c'è quella del bollo auto.

Anfia: carico fiscale settore automotive 2024

Nel 2024 il gettito derivante dal bollo auto ha raggiunto 7,48 miliardi di euro, arrotondiamo a 7,5 miliardi per praticità. Perché parliamo del bollo auto? Molto semplice. In un reel pubblicato su Intagram, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri ha parlato di riduzione delle tasse. Non un argomento nuovo in realtà quando si parla di ''promesse'' politiche. Questa volta, però, c'è una novità perché il ministro cita anche l'eliminazione del bollo sulle auto o sulle moto.

Noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse. A cosa penso? Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'Irpef dal 35 al 33% allargando la base fino a 60.000 euro e, per esempio, abolire il bollo sulle auto o sulle moto.

In realtà anche l'abolizione del bollo auto non è una novità ma le promesse politiche, spesso quelle fatte in campagna elettorale, devono poi fare i conti con la realtà.

Le Regioni rinuncerebbero a 7,5 miliardi di euro?

Lo abbiamo visto, le entrate derivanti dal bollo auto pesano quasi 7,5 miliardi di euro all'anno. Si tratta di una cifra enorme. Tra le altre cose, va ricordato che questi soldi vanno a finire nei bilanci delle Regioni. Senza il bollo auto, molte Regioni potrebbero vedere venir meno un'entrata molto importante. Il Governo dovrebbe poi intervenire per compensare queste mancanze ma come farebbe se già oggi fa fatica a trovare i soldi per il taglio delle accise?

Pare difficile pensare come il Governo possa trovare coperture per 7,5 miliardi in modo tale da poter compensare l'eliminazione del bollo auto. Del resto, il deficit pubblico da sempre è un grosso problema quando si tratta di trovare le giuste coperture per tagliare o ridurre tasse o proporre nuovi servizi.

Se ci pensiamo, anche il superbollo ancora non è stato eliminato. Sebbene porti entrate decisamente inferiori, c'è sempre il nodo coperture da superare e nel nostro Paese è sempre una questione molto complessa da risolvere.

VEDI ANCHE

Tags