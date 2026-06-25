Superbollo, Salvini riapre il dossier: abolizione ancora sul tavolo del Governo

Si torna a parlare di superbollo e precisamente dell'abolizione di questa tassa. Nel corso dell'evento ''Le nuove frontiere della mobilità' organizzato a Roma da Aniasa, l'Associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è tornato sull'argomento, raccontando che l'abolizione del superbollo rimane sul tavolo del Governo.

Stiamo ancora lavorando sulla revisione per venire incontro alle esigenze di chi lavora e muove benessere e ricchezza.

Insomma, pare che il Governo voglia ancora rivedere questa tassazione (qui la spieghiamo nel dettaglio) della cui abolizione si parla oramai da diverso tempo. L'attuale esecutivo ha più volte affrontato il tema superbollo, promettendo una revisione ma al momento ancora non c'è stato nulla di concreto.

Se ne discute da anni, ma...

Per la precisione la discussione è iniziata nel 2023 con la promessa di eliminare il superbollo introdotto dal Governo Monti nel 2011. Nei mesi successivi l'esecutivo si era preso l'impegno di arrivare a un progressivo superamento della tassa senza che questo comportasse oneri per le casse dello Stato. Un anno dopo si tornò a discuterne con l'ennesima promessa dell'eliminazione del superbollo non appena si sarebbero trovate le risorse.

A maggio 2025 il Ministro Salvini era tornato nuovamente sul tema facendo capire che si sarebbe proceduto per step, alzando progressivamente la soglia della potenza in kW da cui scatta la tassa, per arrivare così progressivamente all'eliminazione della tassa. Da allora non ci sono state particolari novità e adesso a distanza di un anno il tema superbollo è tornato d'attualità.

Davvero si arriverà in qualche modo all'eliminazione o almeno a una revisione di questa tassa? Non possiamo fare altro che attendere.

No a imposizioni sull'elettrico

L'intervento del Ministro Salvini all'evento organizzato da Aniasa ha toccato anche altri temi. Il Ministro ha ribadito la sua contrarietà a quanto vorrebbe realizzare l'Europa con il suo cosiddetto pacchetto automotive.

In nome di un'ideologia che poco ha a che fare con chi fa impresa, si vorrebbe obbligare le grandi flotte aziendali e le società di noleggio ad una quota addirittura del 95% di veicoli elettrificati in un lasso di tempo infattibile, con ripercussioni pesanti dal punto di vista economico, industriale e sociale.

Per il Ministro, la decarbonizzazione del comparto automotive non può e non deve prescindere da un approccio flessibile che tenga conto della sostenibilità sia ambientale, ma soprattutto dell'equilibrio economico e industriale dei soggetti interessati.

Fonte: Ansa

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