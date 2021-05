SCADE, NON SCADE... Dimmi dove abiti e ti dirò se sei ancora in tempo per pagare (senza supplemento) il bollo auto. Alzi la mano chi, 12 mesi fa, se lo aspettava, che a maggio 2021 il nostro Paese, ma anche il mondo intero, sarebbe stato ancora alle prese con la grana pandemia. E invece eccoci qui, in pieno stato di emergenza, quindi a fare i conti anche con slittamenti e proroghe di numerose fra quelle scadenze che altrimenti già conoscevamo a menadito. Detto delle misure (temporanee) applicate alla patente auto e moto e alla revisioni dei veicoli, trattiamo pure l'argomento bollo auto (qui la nostra guida completa, anche alle esenzioni). Perché anche la più odiata delle tasse automobilistiche è stata nel tempo oggetto di proroghe, ma disciplinate (vista la natura regionale della tassa) su scala locale, quindi in maniera disomogenea. La brutta notizia è che, nella maggior parte delle regioni, la proroga è scaduta da tempo. Solo alcune di esse corrono in soccorso agli automobilisti, regalando un mese o due in più per mettersi in regola. Ma sono poche. Dall'elenco sotto, scopri se hai fortuna, e se appartieni ad una delle quattro regioni ''generose''.

ABRUZZO Nessuna proroga del bollo auto 2021.

BASILICATA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

CALABRIA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

CAMPANIA Proroga al 31 maggio 2021 per i bolli auto in scadenza tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021.

EMILIA-ROMAGNA Proroga al 31 luglio 2021 per i bolli auto in scadenza tra il 1° aprile e il 31 maggio 2021.

FRIULI VENEZIA-GIULIA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

LAZIO Nessuna proroga del bollo auto 2021.

LIGURIA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

LOMBARDIA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

MARCHE Nessuna proroga del bollo auto 2021.

MOLISE Nessuna proroga del bollo auto 2021.

PIEMONTE Proroga al 31 luglio 2021 per i bolli auto in scadenza tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

PUGLIA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

SARDEGNA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

SICILIA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

TOSCANA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

TRENTINO-ALTO ADIGE Nessuna proroga del bollo auto 2021.

UMBRIA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

VALLE D'AOSTA Nessuna proroga del bollo auto 2021.

VENETO Proroga al 30 settembre 2021 per i bolli auto in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2021.