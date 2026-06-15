Nuova MG 07, fino a 650 km di autonomia e tecnologia LiDAR a bordo

MG 07 è una nuova berlina con linee da fastback che MG sta per lanciare in Cina. Sarà proposta sia in versione elettrica e sia Plug-in e adesso ha fatto la sua comparsa all'interno del database del sito del MIIT, cioè del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese. Si tratta di un passaggio obbligato per ottenere il via libera alla messa in vendita e questo ci permette di scoprire alcuni dettagli tecnici.

Elettrica e Plug-in

Partiamo dalla BEV che potrà contare su di un motore da 239 CV prodotto da Shanghai Automotive Gearbox Company. Unità che sarà alimentata da una batteria da 67 kWh di capacità che consentirà un'autonomia tra 610 e 650 km ma secondo il ciclo cinese CLTC, notoriamente più generoso di quello WLTP.

Passiamo alla versione Plug-in che combina un motore 4 cilindri benzina d 1,5 litri da 111 CV ad propulsore elettrico da 207 CV. C'è poi una batteria da 30 kWh che alimenta l'unità elettrica. La percorrenza in elettrico è pari a 185 km ma sempre secondo il ciclo cinese.

MG 07

LiDAR e ADAS avanzati

Nuova MG 07 dispone di un sensore LiDAR posizionato sul tetto che servirà per gli avanzati sistemi ADAS. In particolare, al riguardo la vettura potrà contare sulla piattaforma di assistenza alla guida Momenta R7 con chip Momenta X7 sviluppato internamente. La nuova fastback di casa MG si riconosce per un frontale dotato di fari a forma di C contenenti diverse unità LED. Passo lungo e sbalzi anteriori e posteriori ridotti, mentre di profilo possiamo osservare la presenza di maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e cerchi in lega bicolore. Dietro, vediamo gruppi ottici a tutta larghezza dalle forme sottili e al centro del portellone è presente il logo MG.

E in Europa?

Oggi non sappiamo se MG 07 arriverà anche sul mercato del Vecchio Continente. La casa automobilistica sta crescendo molto sul mercato europeo e sta progressivamente ampliando la sua gamma di vetture. Per caratteristiche, la nuova MG 07 sarebbe interessante anche da noi. Al riguardo, non si può fare altro che attendere novità direttamente dalla casa automobilistica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026