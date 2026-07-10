MG, dal 2027 un ibrido Plug-in ancora più efficiente e nuove batterie

MG sta crescendo molto in Europa dove punta a volersi ritagliare uno spazio ancora maggiore. Per farlo, non solo amplierà ulteriormente la sua gamma di vetture ma introdurrà pure tecnologie sempre più avanzate come la nuova Plug-in Hybrid+ che arriverà nel corso del prossimo anno.

Durante l'ultimo MG Tech Day che si è svolto a Londra, la casa automobilistica ha fatto il punto della situazione sulle novità tecniche che stanno per arrivare. Andiamo con ordine.

Tecnologia Plug-in Hybrid+

MG introdurrà una nuova generazione di motori a benzina specifici per l'utilizzo con sistemi ibridi, nelle varianti turbo da 1.1 litri e da 1.5 litri. Si tratta di unità che raggiungono un’efficienza termica massima rispettivamente superiore al 42% e al 43%, rispetto alla tecnologia attuale.

Tali motori saranno poi affiancati da una trasmissione ibrida completamente nuova che integra due tecnologie importanti: Power Split e Motor Decoupling.

La prima distribuisce in modo intelligente la potenza tra il motore a combustione e i motori elettrici, ottimizzando continuamente il flusso di energia in base alle condizioni di guida. In questo modo il powertrain è in grado di funzionare in maniera più efficiente.

MG Plug-in Hybrid+

Invece, la tecnologia Motor Decoupling introduce un meccanismo di disaccoppiamento dedicato che isola completamente il generatore durante la guida in modalità esclusivamente elettrica, andando a migliorare ulteriormente l'efficienza.

Il nuovo sistema Plug-in Hybrid+ seleziona automaticamente la modalità operativa ottimale a tutte le velocità, utilizzando la trazione elettrica a basse velocità, il funzionamento Power Split a velocità medie e la trazione diretta del motore alle velocità più elevate.

Effcienza massima ma le prestazioni non mancano. MG parla che sarà possibile accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi. MG ZS Plug-in Hybrid+, a partire dal 2027, sarà il primo dei modelli su cui sarà disponibile la nuova tecnologia.

Batteria SolidCore

Si tratta di una batteria allo stato semi-solido che troverà posto all'interno dei futuri modelli Plug-in Hybrid+. Accumulatore che garantisce un’erogazione di potenza più costante, una maggiore stabilità dell’autonomia e prestazioni migliorate.

MG SolidCore

I primi modelli a essere equipaggiati con il sistema MG Plug-in Hybrid+ dotati della tecnologia SolidCore Battery, saranno tre nuovi SUV nei segmenti B, C e D.

Nuovi sistemi ADAS avanzati

MG sta lavorando anche sull'evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida. La casa automobilistica utilizza dati reali raccolti in Europa per perfezionare le proprie tecnologie di guida intelligente sulla base delle strade che i clienti effettivamente percorrono ogni giorno. Il marchio ha raccolto dati in oltre 1,2 milioni di chilometri di guida reale in 24 paesi europei, consentendo l’aggiornamento regolare degli algoritmi in base alle condizioni locali.

I sistemi di parcheggio automatico saranno migliorati con l'introduzione di nuove funzionalità. Inoltre, MG sta lavorando all'introduzione della funzione Navigate On Autopilot il cui lancio è previsto per la fine del 2027. Supporta la guida in autostrada, dove la configurazione stradale è più strutturata e dove sono maggiormente prevedibili la segnaletica orizzontale, il flusso del traffico, i punti di ingresso e di uscita.

Con la supervisione del conducente, il sistema sarà in grado di fornire assistenza nell’immissione e nell’uscita dalle autostrade, nella scelta della corsia, nei cambi di corsia e nei sorpassi. Per la guida in città bisognerà attendere il 2028.

E guardando al futuro, MG sta già conducendo test su robotaxi di Livello 4.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026