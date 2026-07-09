MG Go! anticipa la futura MG2: la compatta elettrica sfida la Renault 5

La stavamo aspettando. Sapevamo che al Goodwood Festival of Speed 2026, MG avrebbe svelato un concept che avrebbe anticipato la futura MG2. Il concept ha fatto il suo debutto e si chiama MG Go! Per vedere su strada il modello definitivo dovremo aspettare ancora un po' dato che si parla della prossima estate, tra un anno quindi.

MG Go!

Sfida alla Renault 5

Secondo MG, il concept GO! è ''più di un semplice assaggio di una futura hatchback elettrica di segmento B''. Questa vettura, infatti, rappresenta una ''vera aspirazione a rendere desiderabile il segmento delle auto elettriche di massa'', segnalando un cambiamento radicale nelle ambizioni di MG portare sul mercato modelli funzionali a prezzi concorrenziali.

Cosa sappiamo della concept car? Pochino in realtà. A parte il fatto che è elettrica e lunga circa quattro metri, le informazioni tecniche sulla Go! sono scarse. Si tratta comunque un modello in stile hatchback di segmento B che prende ispirazione da modelli come la MGB GT, la MG Metro Turbo e la MG ZR.

MG Go!

Il frontale della MG GO! presenta fari che ricordano quasi quelli della MINI, ma il look appare decisamente sportiveggiante con assetto ribassato, cerchi di grandi dimensioni, un grande alettone posteriore e un ampio diffusore posteriore. Molti di questi elementi più estremi non ci saranno sul modello di produzione ma il concept ci offre comunque l'opportunità di capire come sarà la futura MG2 che punta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato europeo, sfidando modelli del calibro della Renault 5.

Il modello è stato progettato presso il centro di design MG di Londra ed è stato ingegnerizzato pensando soprattutto agli acquirenti europei. Sulla carta, sta arrivando qualcosa di molto interessante. Non riamane che attendere novità sullo sviluppo di questa compatta elettrica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026