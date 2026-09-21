Prova Hyundai Ioniq 3: al volante della compatta elettrica dalle grandi ambizioni

Dopo il debutto mondiale alla Milano Design Week 2026, la nuova Hyundai Ioniq 3 è pronta a portare la filosofia elettrica della casa coreana nel cuore del segmento B (guarda Hyundai Ioniq 3 alla MDW 2026). È una compatta moderna sviluppata pensando all'Europa, con dimensioni giuste per le nostre strade, tanta tecnologia e un abitacolo che promette più spazio di quanto faccia immaginare la carrozzeria.

L’ho vista in anteprima a Milano e mi ha davvero incuriosito. Dopo averla guidata posso fare un’analisi più completa.

Nuova Hyundai Ioniq 3: la prova su strada della compatta elettrica coreana

L’ho detto subito, appena tolti i veli alla MDW 2026, la prima cosa che ha colpito è lo stile. La nuova Ioniq 3 misura 4,16 metri di lunghezza, che diventano 4,17 metri nella versione N Line, per 1,80 metri di larghezza e 1,51 di altezza. Dimensioni perfette per muoversi in città, ma con proporzioni che le regalano una bella presenza su strada.

Hyundai ha coniato il termine Aero Hatch e il concetto funziona: è una moderna due volumi, con tetto relativamente alto, cerchi in lega da 16” a 19” e coda raccolta, studiata per migliorare l'aerodinamica (CX 0,26) senza sacrificare lo spazio interno.

Uno stile che attira lo sguardo

Il linguaggio Art of Steel porta superfici scolpite, volumi semplici e dettagli hi-tech. Davanti spicca la firma luminosa a LED Parametric Pixel, ormai una sorta di biglietto da visita delle Ioniq. I quattro punti luce davanti e dietro che richiamano la H di Hyundai in alfabeto morse sono un bel tributo al marchio coreano.

E se volete qualcosa di più grintoso, c'è la variante sportiva NLine, come quella di questa prova, con dettagli estetici specifici come lo spoiler posteriore, le finiture esterne nero lucido e i cerchi in lega scuri, che rendono il look decisamente più aggressivo. Se posso permettermi, il rosso vivace della carrozzeria la veste che è un bijoux.

Nuova Hyundai Ioniq 3: abitacolo rifinito con materiali robusti e sostenibili

Anche dentro trovo delle conferme. L'abitacolo sembra più grande di quanto suggeriscano le dimensioni esterne. Il passo di 2,68 metri e il pianale piatto della piattaforma E-GMP permettono di recuperare centimetri preziosi soprattutto per chi siede dietro.

L’avevo notato nel primo contatto, ma una cosa è prendere velocemente le misure durante un fugace contatto, un’altra è guidarla, sedersi davanti e dietro, toccarla e ispezionarla per un giorno intero.

I sedili hanno un'impostazione molto confortevole e, a seconda dell'allestimento, possono offrire anche riscaldamento e ventilazione. La consolle centrale a ponte e piuttosto alta, ma non è particolarmente ingombrante, anzi, diventa un perfetto appoggiabraccia con un bello spazio sottostante.

Nuova Hyundai Ioniq 3: interni di ispirazione sportiva per la versione NLine

Un ambiente che trasmette qualità

Mi piace inoltre l'idea di un ambiente progettato più come uno spazio abitativo che come una tradizionale impostazione automobilistica. Aggiungo che Hyundai utilizza materiali robusti e sostenibili, propone finiture di buona qualità, anche se i pannelli di plastica rigida sono presenti sulla zona alta della plancia e delle portiere, oltre che nelle aree più basse e meno in vista. Tuttavia ci sono assemblaggi precisi per aumentare la sensazione di solidità.

Nuova Hyundai Ioniq 3: il bagagliaio da 441 litri compresi i 119 litri del pozzetto Megabox

Bagagliaio capiente e versatile

Per una compatta di queste dimensioni, lo spazio dietro non è affatto male. Ci sono centimetri giusti per due, ma una terza persona non è limitata a livello di testa, spalle e ginocchia.

Anche il bagagliaio è interessante: la capacità arriva a 441 litri complessivi, grazie ai 322 litri del vano principale e ai 119 litri del Megabox ricavato sotto il doppiofondo. Tradotto, spazio per armi e bagagli e una buona versatilità complessiva, nonostante l’assenza del vano anteriore.

Nuova Hyundai Ioniq 3: il touchscreen da 14.6'' con sistema d'infotainment Pleos Connect

Davanti al guidatore troviamo un piccolo cruscotto digitale e configurabile da 9,9'', ma non sulla versione entry level, mentre al centro della plancia c'è il display che può essere da 12,9 oppure 14,6 pollici in funzione dell’allestimento.

Nuova connettività all’esordio

Bello da vedere e chiaro nella lettura, il touchscreen trova nel nuovo sistema multimediale Pleos Connect, che debutta proprio sulla Ioniq 3 in Europa, il vero protagonista dell’esperienza multimediale. È basato su Android Automotive e introduce una gestione più moderna delle funzioni di bordo, con navigazione, app, connettività e riconoscimento vocale potenziato dall'intelligenza artificiale.

Una lunga serie di funzioni che aiutano nella guida, risolvono problemi, ti suggeriscono una sosta, dove trovare una colonnina di ricarica, quanto tempo fermarsi ecc.

In poche ore di guida, difficile dare un giudizio approfondito, ma da ultracinquantenne mi è piaciuto il poco tempo necessario per padroneggiare almeno i servizi principali, grazie anche all’assistente vocale.

Nuova Hyundai Ioniq 3: restano i comandi analogici sul volante e sotto il display centrale

Rimangono i comandi analogici

La cosa che ho apprezzato di più è che Hyundai non ha eliminato completamente i pulsanti fisici. Infatti, per alcune funzioni come climatizzatore e radio, soprattutto durante la guida, continuano a essere molto più pratici dello schermo da sfiorare.

Non manca nemmeno la ricarica wireless per lo smartphone, mentre tra le funzioni più interessanti troviamo Hyundai Digital Key 2, l’accesso senza chiave tramite smartphone o dispositivi con tecnologia NFC, Plug & Charge, per semplificare le operazioni di ricarica e il pianificatore di percorso dedicato alle elettriche, la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e il Bluetooth.

Sul fronte ADAS la dotazione comprende sistemi avanzati di assistenza, che permettono di raggiungere il livello 2 della guida semi-autonoma, tra cui Highway Driving Assist 2, pensato soprattutto per rendere più rilassanti i trasferimenti autostradali, Remote Smart Parking Assist e Memory Reserving Assist, che richiama automaticamente le impostazioni personali di assistenza alla guida anche se l’auto è stata usata da una persona con altre preferenze.

Motore elettrico anteriore Potenza - coppia max 135 CV - 250 Nm Cambio singolo rapporto di riduzione V max - acc 0-100 km/h 170 km/h - 9,6 secondi Trazione anteriore Dimensioni - baule 4,16 x 1,80 x 1,51 m - 441/1.213 litri Batteria - autonomia 61 kWh - fino a 497 km combinato WLTP Ricarica AC 11/22 kW - CC 350 kW da 10% a 80% in 30 min Prezzo da 34.200 euro (Select 61 kWh)

Nuova Hyundai Ioniq 3: arriva con batteria da 42 o 61 kWh e potenza di 135 o 147 CV

Sotto il pianale dell’elettrica coreana, troviamo due configurazioni. C’è la Standard Range, che utilizza una batteria da 42 kWh e un motore anteriore da 147 CV e 250 Nm. La risposta è svelta, come ci si aspetta da una BEV, e lo 0-100 km/h richiede 8,8 secondi.

La Long Range, invece, abbina una batteria da 61 kWh a un motore da 135 CV e 250 Nm. Qui l'accelerazione è leggermente meno brillante, con 9,5 secondi da 0 a 100 km/h (9,6 sec. per NLine), ma aumenta sensibilmente la percorrenza. La velocità massima dichiarata è sempre di 170 km/h. L'autonomia arriva a 344 km per la Standard Range e fino a 497 km per la Long Range.

Mezz’ora e ripartite senza pensieri

La ricarica in corrente continua permette di passare dal 10 all'80% in circa 29 minuti per la batteria più piccola e 30 minuti per quella da 61 kWh. In corrente alternata la vettura supporta 11 kW, mentre per la Long Range è disponibile anche la possibilità di arrivare a 22 kW. E poi c'è la ricarica bidirezionale V2L, che permette di utilizzare l'energia della batteria per alimentare dispositivi esterni.

Nuova Hyundai Ioniq 3: piacere di guida e comfort con un'autonomia fino a 497 km

La Ioniq 3 nasce come compatta elettrica da tutti i giorni, ma la piattaforma E-GMP le dà una base tecnica interessante. Il peso fino a 1.580 kg non è trascurabile, ma il posizionamento della batteria sotto il pavimento abbassa il baricentro e aiuta la stabilità. Nel traffico cittadino mi trovo subito a mio agio.

Scattante e confortevole

Il motore risponde presente fin da subito e basta una leggera pressione sull’acceleratore per muoversi con grande fluidità. Non è una piccola sportiva, ma il piacere di guida arriva proprio dalla facilità con cui riesce a mettere a terra la potenza e la coppia.

Fuori città la Ioniq 3 mantiene un comportamento composto. Lo sterzo che nel traffico o in manovra era più delicato mi è parso sufficientemente diretto per rendere piacevoli le curve. Invece, il passo lungo e il buon assetto contribuiscono a dare stabilità in una guida più vivace. La funzione One-Pedal, infine, consente di gestire in modo ottimale l'effetto della frenata rigenerativa, fino all'arresto, e ci vuole poco per imparare a usarla e ottimizzare l'efficienza della Ioniq 3.

Le dimensioni compatte la rendono facile da gestire, mentre l'impostazione della piattaforma permette di viaggiare con una sensazione di solidità superiore a quella che mi aspetterei da una vettura di questo segmento. E la taratura delle sospensioni (insieme alla silenziosità dell'abitacolo) non fa che confermare l'impressione inziale di come Hyundai abbia improntato il piacere di guida sul comfort. In definitiva, la casa coreana sembra aver cercato un equilibrio preciso: un'auto abbastanza brillante per non annoiare, ma abbastanza ''morbida'' per accompagnarci tutti i giorni.

Nuova Hyundai Ioniq 3: una elettrica di segmento B che parte da meno di 30 mila euro

Sul fronte prezzi, Hyundai ha scelto di proporre una gamma che possa soddisfare il più ampio ventaglio di potenziali clienti. Si parte da 29.900 euro della entry level Select con batteria da 42 kWh, equipaggiata con una suite di accessori molto ricca, compreso l'infotainment Pleos, e si chiude al top della gamma con la NLine Launch Edition, che costa 44.700 euro; accessoriata praticamente con tutti gli optional che sarebbero a pagamento sugli altri allestimenti. Una NLine 61 kWh come quella del test drive parte da 39.800 euro. La versione, definiamola, centrale nei programmi di vendita di Hyundai è la Trend, che con batteria da 42 kWh attacca a 32.000 euro e da 61 kWh a 36.300 euro. Infine c'è la Prime 61 kWh, con un listino da 39.800 euro (guarda homepage Hyundai Italia).

Un’elettrica che sa piacere

Insomma, la Ioniq 3 è compatta, ma non sacrificata, è tecnologica, ma non complicata nell'uso. E soprattutto propone fin quasi 500 km di autonomia per viaggi senza pensieri. Dopo averla guidata, la sensazione è che i coreani abbiano preso la ricetta collaudata delle Ioniq più grandi per rielaborarla in un formato ''user friendly'', da vivere ogni giorno. E forse è proprio questa la sua carta migliore. Cosa ne dite?

VEDI ANCHE

Tags