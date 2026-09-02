Film, streaming e karaoke a bordo: arriva l'Entertainment Package di Hyundai

Sulle moderne auto, la tecnologia è sempre più presente e attraverso i sempre più avanzati sistemi infotaiment, le funzioni dedicate all'intrattenimento stanno acquisendo progressivamente maggiore importanza. Parliamo dello streaming musicale, della possibilità di vedere filmati e addirittura di giocare. Anche Hyundai intende dare maggiore importanza alle funzioni legate all'intrattenimento all'interno delle sue vetture e per tale motivo presenta l’Entertainment Package che amplia la propria gamma di Digital Features & Services.

Streaming, piattaforme video, notizie e giochi

Sarà proposto tramite il Bluelink Store ed è disponibile sui modelli compatibili dotati di sistema ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) ovvero IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9. Cosa offre? Il pacchetto offre ulteriori possibilità di intrattenimento, connettività e personalizzazione per arricchire l’esperienza d’uso dell’auto. Parliamo in particolare di streaming, piattaforme video (come Netflix, Disney+ e YouTube), notizie, giochi, contenuti dedicati ai bambini e karaoke.

Hyundai Entertainment Package

Sarà possibile scegliere tra l’Entertainment Package standard e la versione con Wi-Fi Hotspot che permette ai passeggeri di collegare a Internet dispositivi compatibili mentre si trovano a bordo dell'auto.

Prezzi

L’Entertainment Package è già disponibile nel Bluelink Store in entrambe le versioni. Non è gratuito. La versione Standard è proposta con un mese di prova gratuito, mentre quella con Wi-Fi Hotspot prevede il primo mese a 6,99 euro. Successivamente al mese di prova, l'Entertainment Package standard può essere sottoscritto al prezzo di 89 euro con abbonamento annuale o di 249 euro per tre anni. L’Entertainment Package + Wi-Fi Hotspot (40 GB di traffico) è disponibile al prezzo di 109 euro con abbonamento annuale o di 299 euro per tre anni.

VEDI ANCHE

Tags