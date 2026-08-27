Hyundai annuncia oltre 100 nuovi modelli entro il 2030. Ecco quelli per l’Europa

Numeri importanti quelli che ha in programma di raggiungere Hyundai nei prossimi anni. Durante il proprio CEO Investor Day 2026, Hyundai ha presentato un piano che prevede il lancio di oltre 100 nuovi modelli entro il 2030. Non auto del tutto nuove, ovviamente, ma anche restyling oltre che lanci inediti. Sette di questi arriveranno già nei prossimi otto mesi. Parallelamente ci sarà l’ingresso in oltre 18 nuovi segmenti di mercato. Un’offensiva globale che riguarda Nord America, Corea del Sud, India e Cina, ma anche l’Europa.

A proposito di Europa

Per il Vecchio Continente, Hyundai promette quella che definisce una gamma «completamente elettrificata», composta da cinque nuovi modelli tra crossover e veicoli commerciali leggeri. Tra le novità ci sono due modelli di segmento B 100% elettrici, un crossover elettrico di segmento D di dimensioni maggiori e due furgoni a batteria. Per il momento non sono stati resi noti i nomi commerciali né le tempistiche precise di lancio di questi modelli. L’obiettivo dichiarato è quello di portare le vendite di auto elettriche in Europa dalle 116.000 unità del 2025 a oltre 420.000 entro il 2030. Quindi quasi quattro volte tanto.

La situazione negli altri Paesi

Sul fronte nordamericano, la novità più concreta riguarda la Santa Fe EREV, in arrivo nella prima metà del 2027 con un’autonomia complessiva dichiarata oltre i 966 km. In Cina, dove Hyundai punta a un vero e proprio rilancio del marchio, la strategia ruota attorno alla Ioniq V, a cui seguiranno un B-SUV completamente elettrico e un C-SUV disponibile sia in versione elettrica sia range-extended, quest’ultima capace di un’autonomia dichiarata fino a 600 km. Il mercato indiano riceverà invece un nuovo crossover elettrico nel quarto trimestre, con sistema di guida semi-autonoma di Livello 2.

Il ruolo di Genesis

Il marchio di lusso Genesis, secondo quanto emerso dall’investor day, sarà guidato dalla nuova GV90 e dalla GV80 Hybrid, a cui si affiancherà un SUV a tecnologia range-extended nel 2027 con un’autonomia dichiarata di oltre 1.030 km. Una sola slide ha menzionato 22 lanci Genesis destinati al Nord America, quasi un terzo dei modelli previsti per quella regione, anche se la cifra include verosimilmente anche le varianti di uno stesso modello.

FONTE: Carscoops

VEDI ANCHE

Tags