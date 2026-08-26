SUV

Annunciata la Hyundai Santa Fe con range extender: cosa cambia rispetto alle ibride

Avatar di Emanuele Colombo,

1 ora fa - Hyundai Santa Fe EREV: come funziona il SUV con range extender

Hyundai annuncia la nuova Santa Fe EREV con range extender. Scopri come funziona e cosa la differenzia dalle versioni ibride
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Attualmente la Hyundai Santa Fe viene offerta in Italia con una motorizzazione a benzina full-hybrid oppure nella variante ricaricabile alla spina plug-in hybrid. Le cose, tuttavia, stanno per cambiare. Durante la conferenza annuale con gli investitori, il CEO di Hyundai Motor Company, José Muñoz, ha confermato che la gamma del grande SUV squadrato si arricchirà di un propulsore di nuova concezione: il primo powertrain EREV (Extended-Range Electric Vehicle) del marchio.

Se ti stai chiedendo quale sia la vera differenza rispetto a una Santa Fe Full Hybrid o Plug-in Hybrid, la risposta sta nell'architettura di trazione. Nelle auto ibride tradizionali la spinta arriva sia dal motore termico sia da quello elettrico, che si dividono i compiti o lavorano in sinergia sulle ruote.

Le plug-in possono fare tanta strada anche a motore spento, come fossero auto elettriche, ma il motore termico può comunque partecipare alla spinta e l'autonomia a emissioni zero è limitata in genere a qualche decina di chilometri: le migliori arrivano a circa 130 km, mentre la Santa Fe attuale si ferma a 54 km misurati in base al ciclo WLTP misto.

Hyundai Santa Fe 2028

La particolarità delle architetture con range extender

Forse anche nell'intento di colmare questo divario, Hyundai punta su un'elettrificazione ancora più spinta: anello di congiunzione tra le ibride e le auto 100% elettriche. Un veicolo EREV (ossia un'elettrica con range extender), infatti, si guida in tutto e per tutto come un'auto full electric: le ruote vengono mosse esclusivamente dai motori elettrici e il piccolo propulsore a benzina di bordo non ha alcun collegamento meccanico con la trasmissione: funge unicamente da generatore di corrente, per ricaricare la batteria quando l'energia accumulata sta per esaurirsi.

La batteria, per inciso, ha una capacità intermedia: è più grande rispetto a quella di un'ibrida standard, ma più contenuta e leggera di quella di un'elettrica pura. Secondo le stime dichiarate da Hyundai, la nuova Santa Fe EREV sarà in grado di coprire fino a quasi 1.000 chilometri tra carica elettrica e serbatoio di benzina, tra un rifornimento e l'altro.

Il layout tecnico prevederà la presenza di due motori elettrici, uno per ciascun asse, garantendo così la trazione integrale AWD. Questa soluzione rientra in un piano più ampio del costruttore, che punta a proporre oltre 10 modelli ibridi entro il 2030, stimando che questa tipologia di propulsione arriverà a coprire circa la metà delle vendite globali.

Hyundai Santa Fe PHEV 2024

Avrà batterie di nuova concezione

La spinta tecnologica di questo progetto passa anche per un'inedita chimica delle celle. La Santa Fe ad autonomia estesa porterà al debutto una nuova batteria proprietaria a chimica Mid-nickel NCM.

Questo pacco batterie si preannuncia particolarmente efficiente: avrà una capacità inferiore alla metà rispetto a quello montato sulla Ioniq 5, ma saprà garantire la medesima erogazione di potenza. Non solo: secondo i dati forniti da Hyundai, la nuova chimica garantisce costi di produzione inferiori del 30% e un abbattimento dei tempi di ricarica del 40%.

L'avvio della produzione di massa delle nuove batterie è programmato per la metà del 2027. Di conseguenza, la Hyundai Santa Fe EREV dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sul mercato nella prima metà del 2027, probabilmente con la designazione di model year 2028.

VEDI ANCHE
Hyundai Santa Fe 2028: restyling e nuovo design Art of Steel
Hyundai rivoluziona la Santa Fe: design Art of Steel, connettività evoluta e motori aggiornati
Hyundai Tucson e Santa Fe PHEV: prova, consumi, prezzi, confronto
Al volante di Hyundai Tucson e Santa Fe plug-in: quale SUV ibrido fa al caso vostro?
Test nuova Hyundai Santa Fe 2024: prova, prezzi, opinioni
Grintosa e divertente: il video al volante della Hyundai Santa Fe 2024
Tags
hyundai santa fehyundaisuv ibridirange extender

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Listino Hyundai Santa Fe
AllestimentoCV / KwPrezzo
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 2WD 5 posti Business 160 / 11749.600 €
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 2WD 7 posti Business 160 / 11750.800 €
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 4WD 5 posti Business 160 / 11751.600 €
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 4WD 7 posti Business 160 / 11752.800 €
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 2WD 5 posti Xclass 160 / 11754.350 €
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 2WD 7 posti Xclass 160 / 11755.550 €
Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD AT 5 posti Business 160 / 11755.800 €
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 4WD 5 posti Xclass 160 / 11756.350 €
Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD AT 7 posti Business 160 / 11757.000 €
Santa Fe 1.6 T-GDi HEV 4WD 7 posti Xclass 160 / 11757.550 €
Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD AT 5 posti Xclass 160 / 11760.550 €
Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD AT 7 posti Xclass 160 / 11761.750 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Santa Fe visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Santa Fe
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

Gli articoli di Emanuele

Logo Hyundai
Hyundai
Vedi anche