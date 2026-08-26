Annunciata la Hyundai Santa Fe con range extender: cosa cambia rispetto alle ibride

Attualmente la Hyundai Santa Fe viene offerta in Italia con una motorizzazione a benzina full-hybrid oppure nella variante ricaricabile alla spina plug-in hybrid. Le cose, tuttavia, stanno per cambiare. Durante la conferenza annuale con gli investitori, il CEO di Hyundai Motor Company, José Muñoz, ha confermato che la gamma del grande SUV squadrato si arricchirà di un propulsore di nuova concezione: il primo powertrain EREV (Extended-Range Electric Vehicle) del marchio.

Se ti stai chiedendo quale sia la vera differenza rispetto a una Santa Fe Full Hybrid o Plug-in Hybrid, la risposta sta nell'architettura di trazione. Nelle auto ibride tradizionali la spinta arriva sia dal motore termico sia da quello elettrico, che si dividono i compiti o lavorano in sinergia sulle ruote.

Le plug-in possono fare tanta strada anche a motore spento, come fossero auto elettriche, ma il motore termico può comunque partecipare alla spinta e l'autonomia a emissioni zero è limitata in genere a qualche decina di chilometri: le migliori arrivano a circa 130 km, mentre la Santa Fe attuale si ferma a 54 km misurati in base al ciclo WLTP misto.

Hyundai Santa Fe 2028

La particolarità delle architetture con range extender

Forse anche nell'intento di colmare questo divario, Hyundai punta su un'elettrificazione ancora più spinta: anello di congiunzione tra le ibride e le auto 100% elettriche. Un veicolo EREV (ossia un'elettrica con range extender), infatti, si guida in tutto e per tutto come un'auto full electric: le ruote vengono mosse esclusivamente dai motori elettrici e il piccolo propulsore a benzina di bordo non ha alcun collegamento meccanico con la trasmissione: funge unicamente da generatore di corrente, per ricaricare la batteria quando l'energia accumulata sta per esaurirsi.

La batteria, per inciso, ha una capacità intermedia: è più grande rispetto a quella di un'ibrida standard, ma più contenuta e leggera di quella di un'elettrica pura. Secondo le stime dichiarate da Hyundai, la nuova Santa Fe EREV sarà in grado di coprire fino a quasi 1.000 chilometri tra carica elettrica e serbatoio di benzina, tra un rifornimento e l'altro.

Il layout tecnico prevederà la presenza di due motori elettrici, uno per ciascun asse, garantendo così la trazione integrale AWD. Questa soluzione rientra in un piano più ampio del costruttore, che punta a proporre oltre 10 modelli ibridi entro il 2030, stimando che questa tipologia di propulsione arriverà a coprire circa la metà delle vendite globali.

Hyundai Santa Fe PHEV 2024

Avrà batterie di nuova concezione

La spinta tecnologica di questo progetto passa anche per un'inedita chimica delle celle. La Santa Fe ad autonomia estesa porterà al debutto una nuova batteria proprietaria a chimica Mid-nickel NCM.

Questo pacco batterie si preannuncia particolarmente efficiente: avrà una capacità inferiore alla metà rispetto a quello montato sulla Ioniq 5, ma saprà garantire la medesima erogazione di potenza. Non solo: secondo i dati forniti da Hyundai, la nuova chimica garantisce costi di produzione inferiori del 30% e un abbattimento dei tempi di ricarica del 40%.

L'avvio della produzione di massa delle nuove batterie è programmato per la metà del 2027. Di conseguenza, la Hyundai Santa Fe EREV dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sul mercato nella prima metà del 2027, probabilmente con la designazione di model year 2028.

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