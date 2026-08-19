Nuova Hyundai Tucson 2027: ecco com’è fatta davvero. Le foto ufficiali

Se stai seguendo l'evoluzione stilistica della Casa coreana, sai già che a Seoul non si fanno troppi problemi quando c'è da voltare pagina. E la nuova Hyundai Tucson 2027 ne è la conferma più lampante: come mostrano le prime foto ufficiali, il SUV compatto cambia radicalmente fisionomia rispetto al modello precedente, mettendo da parte le forme morbide per abbracciare un linguaggio fatto di volumi squadrati, tratti netti e passaruota ben marcati.

A caratterizzare la firma luminosa, sia davanti sia dietro, ci pensa una striscia a LED a tutta larghezza che attraversa il frontale e il posteriore. I gruppi ottici principali mantengono un taglio geometrico e affilato, regalando alla vettura un look moderno e più rigoroso. La sensazione è quella di un’auto di carattere, disegnata per farsi notare con un abito tagliato su misura alla James Bond, piuttosto che con una mise smart-casual un po' eccentrica alla ''Willy, il Principe di Bel-Air''.

Nuova Hyundai Tucson 2027, 3/4 anteriore

Interni: schermo panoramico e dettagli arancioni

Dietro al volante, la prima cosa che noti è una plancia dominata da un grande display touch per l'infotainment, perfettamente in linea con la tendenza che sta ridisegnando gli abitacoli delle concorrenti dirette e delle sorelle di marca.

I designer hanno puntato su una console centrale dalle linee più morbide rispetto agli esterni, abbinandola a un volante a due razze dal gusto moderno. A spezzare la linearità dei rivestimenti ci pensano alcuni inserti arancioni sulla plancia, che danno quel pizzico di personalità in più all'ambiente senza risultare invadenti.

Un ambiente elaborato, ma anche molto razionale - va sottolineato - in cui sedili dallo schienale sottile ottimizzano lo spazio a bordo. Quello del passeggero anteriore, inoltre, presenta sul fianco i comodi pulsanti per consentirne la regolazione elettrica da parte di chi sta al volante: utili per accogliere al meglio i passeggeri senza dover scendere dall'auto.

Nuova Hyundai Tucson 2027, volante e strumentazione

Motori: la certezza del termico e l'enigma elettrico

Sul fronte delle specifiche tecniche e delle motorizzazioni, da Seoul non sono ancora arrivati dettagli ufficiali. È facile prevedere che la gamma continuerà a offrire un'articolata scelta tra propulsioni ibride e motori tradizionali.

Come ti avevamo già anticipato mostrando le foto spia dei muletti impegnati nei test su strada, c'è un punto fermo: la presenza in gamma di almeno una versione con motore termico sotto il cofano. Sui prototipi camuffati, infatti, il tubo di scarico era ben visibile — un particolare che le immagini stampa ufficiali tendono stranamente a nascondere o a mimetizzare.

Resta da capire quale sarà il grado di elettrificazione previsto (se mild hybrid, full hybrid o plug-in) e se nei piani dei tecnici ci sia spazio anche per una variante 100% elettrica. In attesa di scoprire tutti i dettagli su listino e prestazioni, puoi sfogliare la gallery con le foto della nuova Tucson 2027 per farti un'idea di come si presenta dal vivo.

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