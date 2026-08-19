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Nuova Hyundai Tucson 2027: ecco com’è fatta davvero. Le foto ufficiali

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2 ore fa - Nuova Hyundai Tucson 2027: foto ufficiali, interni e novità del SUV

Prime foto ufficiali della nuova Hyundai Tucson 2027. Scopri il design squadrato, i nuovi interni tecnologici e i probabili motori
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Se stai seguendo l'evoluzione stilistica della Casa coreana, sai già che a Seoul non si fanno troppi problemi quando c'è da voltare pagina. E la nuova Hyundai Tucson 2027 ne è la conferma più lampante: come mostrano le prime foto ufficiali, il SUV compatto cambia radicalmente fisionomia rispetto al modello precedente, mettendo da parte le forme morbide per abbracciare un linguaggio fatto di volumi squadrati, tratti netti e passaruota ben marcati.

A caratterizzare la firma luminosa, sia davanti sia dietro, ci pensa una striscia a LED a tutta larghezza che attraversa il frontale e il posteriore. I gruppi ottici principali mantengono un taglio geometrico e affilato, regalando alla vettura un look moderno e più rigoroso. La sensazione è quella di un’auto di carattere, disegnata per farsi notare con un abito tagliato su misura alla James Bond, piuttosto che con una mise smart-casual un po' eccentrica alla ''Willy, il Principe di Bel-Air''.

Nuova Hyundai Tucson 2027, 3/4 anteriore

Interni: schermo panoramico e dettagli arancioni

Dietro al volante, la prima cosa che noti è una plancia dominata da un grande display touch per l'infotainment, perfettamente in linea con la tendenza che sta ridisegnando gli abitacoli delle concorrenti dirette e delle sorelle di marca.

I designer hanno puntato su una console centrale dalle linee più morbide rispetto agli esterni, abbinandola a un volante a due razze dal gusto moderno. A spezzare la linearità dei rivestimenti ci pensano alcuni inserti arancioni sulla plancia, che danno quel pizzico di personalità in più all'ambiente senza risultare invadenti.

Un ambiente elaborato, ma anche molto razionale - va sottolineato - in cui sedili dallo schienale sottile ottimizzano lo spazio a bordo. Quello del passeggero anteriore, inoltre, presenta sul fianco i comodi pulsanti per consentirne la regolazione elettrica da parte di chi sta al volante: utili per accogliere al meglio i passeggeri senza dover scendere dall'auto.

Nuova Hyundai Tucson 2027, volante e strumentazione

Motori: la certezza del termico e l'enigma elettrico

Sul fronte delle specifiche tecniche e delle motorizzazioni, da Seoul non sono ancora arrivati dettagli ufficiali. È facile prevedere che la gamma continuerà a offrire un'articolata scelta tra propulsioni ibride e motori tradizionali.

Come ti avevamo già anticipato mostrando le foto spia dei muletti impegnati nei test su strada, c'è un punto fermo: la presenza in gamma di almeno una versione con motore termico sotto il cofano. Sui prototipi camuffati, infatti, il tubo di scarico era ben visibile — un particolare che le immagini stampa ufficiali tendono stranamente a nascondere o a mimetizzare.

Resta da capire quale sarà il grado di elettrificazione previsto (se mild hybrid, full hybrid o plug-in) e se nei piani dei tecnici ci sia spazio anche per una variante 100% elettrica. In attesa di scoprire tutti i dettagli su listino e prestazioni, puoi sfogliare la gallery con le foto della nuova Tucson 2027 per farti un'idea di come si presenta dal vivo.

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Gallery
Listino Hyundai Tucson
AllestimentoCV / KwPrezzo
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Xtech 160 / 11733.350 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Business 150 / 11035.850 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Xtech 160 / 11737.250 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Business 150 / 11037.650 €
Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Business 136 / 10039.450 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Business 160 / 11739.750 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT N Line 150 / 11040.150 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Exellence 150 / 11040.150 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Business 160 / 11741.850 €
Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Exellence 136 / 10041.950 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Exellence 160 / 11742.250 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT N Line 160 / 11742.250 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Exellence 160 / 11744.350 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT N Line 160 / 11744.350 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Business 160 / 11746.200 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Excellence 160 / 11748.700 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT N Line 160 / 11748.700 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT Exellence 160 / 11750.700 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT N Line 160 / 11750.700 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Tucson visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Tucson
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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