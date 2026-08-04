Hyundai Tucson 2027, stile più squadrato e nuovi interni: le novità

La nuova Hyundai Tucson è stata nuovamente immortalata durante i test

Continua il lavoro di sviluppo della nuova Hyundai Tucson che questa volta è stata intercettata sulle strade delle Alpi durante una sessione di test. La rivale di Mazda CX-5 e Toyota RAV4 dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno per poi essere messa in vendita nel corso del 2027.

Hyundai Tucson 2027

Uno stile più squadrato

Sebbene il muletto della nuova Tucson 2027 appaia ancora camuffato con pellicole e teli, grazie alle foto spia arriva l'ulteriore conferma che il nuovo SUV abbandonerà lo stile arrotondato del modello attuale, a favore di superfici molto più spigolose e di un frontale più squadrato e massiccio. Forme, dunque, che richiamano quelle della Santa Fe.

Da quanto possiamo osservare, il frontale presenta fari a LED disposti verticalmente e fendinebbia inferiori, mentre sembra che sia presente anche una barra luminosa a LED a tutta larghezza che attraversa il muso. Il camuffamento sembra inoltre rivelare un cofano a conchiglia. Sebbene queste nuove immagini permettano di osservare più dettagli della parte frontale rispetto a precedenti scatti, il posteriore pesantemente camuffato suggerisce cambiamenti significativi che la casa automobilistica ancora non vuole fare vedere.

Hyundai Tucson 2027

Possiamo comunque intravedere un terminale di scarico, il che suggerisce che si tratti di un prototipo a benzina o ibrido. Non è chiaro se la nuova Tucson utilizzerà una nuova piattaforma o una versione aggiornata di quella della generazione precedente. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicina il debutto del nuovo modello.

Interni

Le nuove foto spia della Hyundai Tucson 2027 permettono di dare anche una sbirciatina all'abitacolo. Nonostante la presenza di alcuni teli si vede il nuovo volante e l'ampio display centrale del sistema infotainment che dovrebbe adottare la nuova piattaforma Pleos OS, basata su Android Automotive.

Hyundai Tucson 2027

Il quadro strumenti digitale sembra invece essere sottile con una soluzione già vista, ad esempio, sulla IONIQ 3.

Piccoli contrattempi

Hyundai Tucson 2027

Come possiamo notare dalle foto spia, il muletto ha avuto qualche contrattempo durante i test. Vediamo una gomma bucata e del fumo che esce dall'auto. Tutto normale, comunque, visto che parliamo pur sempre di prototipi in via di sviluppo.

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