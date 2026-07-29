Nuova Hyundai Kona Dark Line, più stile e tecnologia: caratteristiche e prezzi

Hyundai ampia la gamma della Kona con l'introduzione del nuovo allestimento Dark Line già presente su modelli come Tucson, i20 e Bayon. Le versioni Dark Line sono specifiche per il solo mercato italiano e si caratterizzano per proporre elementi estetici dedicati che rafforzano il carattere delle vetture.

Hyundai Kona Dark Line

La nuova Hyundai Kona Dark Line

La versione Dark Line del crossover coreano si riconosce per la presenza del tetto nero a contrasto, gli specchietti in tinta, gli inserti dedicati della griglia frontale, i nuovi cerchi in lega neri da 18 pollici e il badge Dark Line sulle fiancate.

L'allestimento porta in dote pure una ricca dotazione di serie che include, tra le altre cose, la strumentazione digitale da 12,3 pollici che si affianca al sistema di infotainment con navigazione, connettività Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink e aggiornamenti OTA, oltre alla presenza di ricarica wireless per smartphone e connettività Bluetooth con comandi vocali.

Hyundai Kona Dark Line

Andando avanti, il dotazione di serie propone pure climatizzatore automatico bizona, sensore pioggia, retrovisore interno elettrocromico e un’abitabilità progettata per la massima fruibilità quotidiana. I sedili presentano rivestimenti dedicati e soluzioni ergonomiche evolute, tra cui il supporto lombare elettrico lato guidatore.

Parlando invece dei sistemi ADAS, Hyundai Kona Dark Line propone Hyundai SmartSense che include il mantenimento attivo della corsia, la frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il rilevamento della stanchezza del conducente, il riconoscimento dei limiti di velocità e i sistemi di monitoraggio dell’attenzione e dell’area circostante.

Hyundai Kona Dark Line, plancia

Motori e prezzi

L'allestimento Dark Line per Hyundai Kona è disponibile sia con motorizzazione 1.0 T-GDI da 115 CV sia Full Hybrid da 138 CV. I prezzi? Il listino parte da 27.950 euro per la Kona con motore turbo benzina, mentre la versione Full Hybrid parte da 33.550 euro.

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