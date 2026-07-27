Nuova Hyundai Kona: beccato in Corea un prototipo senza mimetica, ecco come cambia

Un prototipo di pre-produzione della nuova Hyundai Kona è stato avvistato inCorea senza camuffature, offrendo un primo sguardo al design della futura generazione.
Le immagini del nuovo modello
Dopo il debutto della seconda serie nel 2022 e i primi avvistamenti dei muletti mimetizzati durante i collaudi dinamici (guarda le foto spia di nuova Hyundai Kona) la casa coreana sembra orientata verso un aggiornamento più profondo rispetto al tradizionale restyling di metà carriera. L’immagine online pubblicata da @EWVexillary sul suo profilo X, mostra una carrozzeria dall'impostazione più''spigolosa'', con una certa vicinanza stilistica alla famiglia Ioniq, caratterizzata da linee pulite e un'impronta estetica più moderna.
Hyundai Kona 2027— Elvis Will Vexillary 🔋 (@EWVexillary) July 21, 2026
Tamamen sızdı .
Segment büyüdü stil Ioniq ‘leşti.
Pleos gelecek https://t.co/tXX8fNP2popic.twitter.com/TNuBdBLW6e
Design esterno più pulito
Il frontale conserva la configurazione con fari sdoppiati, ma introduce gruppi ottici principali di dimensioni più contenute e una barra luminosa full LED più spessa rispetto all'attuale modello. Il paraurti presenta prese d'aria ridisegnate e una superficie anteriore che sembra integrare una griglia chiusa, soluzione coerente con le tendenze stilistiche più recenti.
Lungo le fiancate scompaiono le tradizionali pieghe diagonali, sostituite da superfici più lisce e da un trattamento bicolore che contribuisce a rendere il profilo più essenziale. Anche il nuovo abitacolo appare sviluppato seguendo questa filosofia, con una linea di cintura più lineare e una coda dalla forma più verticale. All'interno, ci aspettiamo l'arrivo della plancia con l'inedito sistema d'infotainment Hyundai Pleos Connect, basato su Android di Google. Il che significa nuovi maxi display, ma anche alcuni comandi fisici per maggiore praticità e sicurezza.
Nuova Hyundai Kona: la plancia di Ioniq 3 potrebbe essere simile con l'arrivo di Pleos Connect
Dimensioni e tecnologia
Le misure definitive non sono ancora state ufficializzate, ma il nuovo SUV potrebbe avvicinarsi ai 4,43 metri di lunghezza, seguendo l'evoluzione già vista su altri modelli della piattaforma condivisa. Un incremento delle dimensioni consentirebbe di rafforzare il posizionamento del modello nel mercato europeo, dove dovrà confrontarsi con numerosi concorrenti, tra cui Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR, Honda HR-V e Mazda CX-30.
All'interno è attesa una plancia digitale con schermi di dimensioni maggiori e il sistema di infotainment Pleos Connect basato su Android, senza rinunciare ai comandi fisici dedicati alle principali funzioni del
veicolo.
Nuova Hyundai Kona: i prototipi mimetizzati ripresi durante i collaudi su strada
Motorizzazioni previste per il 2027
Per quanto riguarda le motorizzazioni, la futura Kona dovrebbe mantenere una gamma articolata a seconda dei mercati. Tra le opzioni attese figurano un motore 2.0 aspirato, un 1.6 turbo benzina e un 1.6 ibrido.
È inoltre prevista una variante completamente elettrica, che potrebbe essere affiancata da una soluzione con sistema di estensione dell'autonomia. Il debutto ufficiale della nuova generazione è previsto nei prossimi mesi, con l'arrivo sul mercato previsto nel 2027.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.