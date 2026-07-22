Nuova Hyundai Ioniq N Line: via agli ordini. Versioni, prezzi, caratteristiche

Debutta la nuova Hyundai Ioniq 6 N Line: 325 CV AWD, batteria da 84 kWh e fino a 595 km di autonomia. Caratteristiche e prezzi

Si aprono ufficialmente i listini italiani della nuova Hyundai Ioniq 6, l'elettrica dalla caratteristica silhouette streamliner che si rinnova nell'estetica, nella gestione energetica e nelle tecnologie di bordo.

La novità principale per l'italia risiede nella scelta della gamma: per il nostro mercato, infatti, la berlina coreana punta tutto su un'unica variante assai ben equipaggiata, l'inedito allestimento N Line abbinato alla trazione integrale bi-motore.

Un'impostazione che unisce la nota efficienza aerodinamica del modello a un look di chiara ispirazione sportiva, richiamando i dettagli visivi tipici del reparto ad alte prestazioni Hyundai N.

Hyundai Ioniq 6 N Line, vista laterale

Caratteristiche ed estetica N Line

Esteticamente, la Ioniq 6 N Line si riconosce per un'impronta a terra più aggressiva. I paraurti anteriore e posteriore sono stati ridisegnati con linee più scolpite ed elementi orizzontali che accentuano la larghezza della vettura, mentre le superfici in nero a contrasto e le minigonne dedicate completano il profilo. A fare la loro figura ci pensano anche i cerchi in lega da 20 pollici con disegno specifico e pneumatici 245/40 R20.

All'interno dell'abitacolo trovi la stessa caratterizzazione: rivestimenti in pelle e materiale scamosciato, volante a tre razze dedicato con logo N, pedaliera in metallo e dettagli specifici, tra cui cuciture rosse a contrasto. Resta invariata la cura per l'efficienza complessiva, che beneficia di una carrozzeria estremamente filante capace di registrare un coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) pari a 0,215.

Batteria, autonomia e ricarica a 800 Volt

Sotto la carrozzeria, la base tecnica si affida all'architettura E-GMP a 800 Volt, abbinata a un nuovo pacco batterie da 84 kWh. Il powertrain a doppio motore garantisce la trazione integrale AWD e una potenza massima complessiva di 325 CV.

Grazie alla gestione termica ottimizzata e all'alta tensione di bordo, i dati dichiarati indicano:

Autonomia massima : fino a 595 km nel ciclo combinato WLTP.

Ricarica ultra-rapida : passaggio dal 10% all'80% della carica in 18 minuti alle colonnine HPC in corrente continua.

Dotazione di serie: presenza della pompa di calore, pre-condizionamento automatico dell'accumulatore e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni.

Hyundai Ioniq 6 N Line, l'interno

Dotazione di serie e tecnologia a bordo

L'equipaggiamento standard per l'Italia è particolarmente ricco. All'esterno figurano i fari a matrice di LED (IFS), le maniglie a scomparsa e i vetri posteriori oscurati. A bordo il comfort trae vantaggio dai sedili anteriori regolabili elettricamente con funzioni di riscaldamento, ventilazione e modalità relaxation, oltre al volante riscaldabile dotato di palette per regolare la frenata rigenerativa e la modalità I-Pedal per la guida a un solo pedale.

Il comparto infotainment prevede il consueto doppio display da 12,3 pollici (quadro strumenti e schermo centrale) con navigatore, integrazione wireless per Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA e sistema audio BOSE a 8 canali. Non mancano l'Head-Up Display e la Digital Key 2.0, che permette di sbloccare e avviare la vettura tramite smartphone o smartwatch.

Completo anche il pacchetto di assistenti alla guida Hyundai SmartSense, che include l'assistenza alla guida autostradale di livello 2 (HDA 2.0), il parcheggio autonomo da remoto (RSPA 2.0), il monitoraggio dell'angolo cieco con visualizzazione a quadro strumenti e la frenata automatica d'emergenza alle intersezioni.

Hyundai Ioniq 6 N Line, 3/4 posteriore

Prezzi e promozioni di lancio

La nuova Hyundai Ioniq 6 N Line AWD da 325 CV si presenta sul mercato italiano con un prezzo di listino di 60.300 euro.

In fase di lancio, la casa offre vantaggi clienti fino a 4.000 euro aderendo alla formula di finanziamento Hyundai Plus, che permette al termine del periodo contrattuale di decidere se sostituire la vettura con una nuova Hyundai, saldare la maxi-rata finale (Valore Futuro Garantito) oppure restituirla. Le prime consegne sono previste nei prossimi mesi.

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