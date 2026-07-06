Hyundai rilancia il GPL: 5.000 km di rifornimenti in regalo con Kona, i20 e Bayon

Kona, i20 e Bayon GPL sono protagoniste della nuova iniziativa Hyundai

Hyundai punta in Italia anche sul GPL e da poco ha reintrodotto questa motorizzazione su Kona, i20 e Bayon. Per rendere ancora più competitiva la sua gamma bifuel, la casa automobilistica ha deciso di lanciare l'offerta ''I primi 5.000 km te li offre Hyundai''.

Cosa prevede la promozione?

Per tutto il mese di luglio, chi sceglierà la versione GPL di Kona, i20 o Bayon abbinandola al finanziamento ''Hyundai Plus'', riceverà un contributo destinato ai rifornimenti di GPL, corrispondente a circa 5.000 km di percorrenza. Hyundai vuole quindi rendere ancora più appetibili queste vetture puntano a enfatizzare uno dei vantaggi del GPL e cioè una mobilità efficiente e conveniente.

Le offerte su Kona, i20 e Bayon GPL

Entrando nei dettagli di ogni singolo modello, Hyundai Kona GPL XTech è proposta con finanziamento Hyundai Plus a partire da 139 euro al mese per 35 mesi (TAN 7,45% - TAEG 9,32%), rata resa possibile grazie a un prezzo promozionale con finanziamento pari a 22.150 euro (rispetto al prezzo di listino di 27.350 euro) per un vantaggio cliente complessivo di 5.200 uro. L’offerta prevede un anticipo di 7.463 euro e una rata finale pari al Valore Futuro Garantito di 13.401,50 euro.

Hyundai Bayon MY26

La dotazione di serie di questo allestimento include, tra le altre cose, cerchi in lega da 16 pollici, luci diurne, di posizione e posteriori a LED, Smart Key con avviamento a pulsante, retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), quadro strumenti digitale da 12 pollici e un avanzato pacchetto Hyundai SmartSense con i principali sistemi di assistenza alla guida.

Passiamo alla Hyundai i20 GPL Connectline che offre di serie cerchi in lega da 16 pollici, la strumentazione Supervision TFT LCD da 10,25 pollici, sistema di navigazione con touchscreen da 10,25 pollici, servizi telematici Bluelink, aggiornamenti software Over-The-Air (OTA), Apple CarPlay e Android Auto. Fino alla fine di luglio, i20 GPL Connectline si potrà avere grazie ad un finanziamento Hyundai Plus da 75 euro al mese per 35 mesi (TAN 7,45% - TAEG 9,78%), con prezzo promozionale con finanziamento pari a 17.250 euro e vantaggio cliente complessivo di 5.000 euro.

Infine, c'è l'offerta su Hyundai BAYON GPL XTech che di serie propone il sistema di navigazione con touchscreen da 10,25 pollici, servizi telematici Bluelink, aggiornamenti software OTA, Apple CarPlay e Android Auto e un completo pacchetto Hyundai SmartSense con i principali sistemi di assistenza alla guida. Grazie al finanziamento Hyundai Plus, fino alla fine de mese Bayon GPL XTech è proposta da 85 euro al mese per 35 mesi (TAN 7,45% - TAEG 9,91%), con prezzo promozionale con finanziamento pari a 18.200 euro e vantaggio cliente complessivo di 5.000 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/07/2026