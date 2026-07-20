Hyundai N e-Shift to e-Shift: il video teaser di un nuovo cambio simulato

Se segui con attenzione l'evoluzione delle auto ad alte prestazioni, saprai bene che la transizione all'elettrico ha posto un interrogativo di non poco conto: come restituire al guidatore quelle sensazioni fisiche e tattili che i motori a combustione e i cambi meccanici hanno affinato in oltre un secolo?

Hyundai ha provato a dare la sua risposta con il sistema N e-Shift, la funzione che simula un cambio a doppia frizione con palette al volante, tagli di coppia ed effetti sonori, introdotta per la prima volta su Ioniq 5 N e ripresa poi sulla Ioniq 6 N.

Ora la divisione sportiva del marchio coreano vuole alzare ulteriormente l'asticella. Nel video teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale dal titolo From N e-Shift to e-Shift, la casa ripercorre lo sviluppo della tecnologia dal prototipo RN22e fino alle vetture di serie attuali.

Il filmato si apre con un richiamo agli slogan storici del mondo delle sportive, per poi mostrare l'uso delle palette al volante e l'indicatore digitale di marcia che sale di rapporto, il tutto accompagnato dalla promessa ''We shifted how EVs feel'', ossia, con un gioco di parole, ''abbiamo cambiato il modo di sentire le auto elettriche''.

Cosa cambia con la nuova generazione: vibrazioni, minimo e scoppi allo scarico

Il filmato non si limita a celebrare quanto fatto finora, ma anticipa gli sviluppi futuri. Come confermato ad Autocar da Manfred Harrer, responsabile della ricerca e sviluppo del gruppo Hyundai, la seconda generazione della tecnologia e-Shift spingerà l'illusione ancora oltre.

Se oggi il sistema simula l'interruzione della spinta e la colonna sonora di un motore termico, la prossima evoluzione integrerà ulteriori risposte fisiche: il regime del minimo, gli scoppi allo scarico e vere e proprie vibrazioni trasmesse all'abitacolo.

Harrer ha sottolineato come Hyundai intenda mantenere la leadership su questa tecnologia, notando che anche altri costruttori di primo piano stanno sviluppando soluzioni simili per aumentare il coinvolgimento alla guida delle proprie sportive a batteria. La nuova funzionalità debutterà con la prossima generazione di piattaforme dedicate ai modelli ad alte prestazioni.

Hyundai NR22e, il prototipo su cui hanno messo a punto l'N e-Shift

Un cambio virtuale che divide: l'illusione perfetta o un paradosso?

L'idea di impiegare linee di codice ed effetti fisici per ricreare artificialmente il comportamento di un motore termico solleva qualche riflessione sulla direzione intrapresa dall'industria.

Il paradosso è evidente: l'auto elettrica nasce con il vantaggio nativo di eliminare vibrazioni, rumore, cambi marcia e discontinuità nell'erogazione della coppia, eppure oggi si spendono ingenti risorse ingegneristiche per reinstallare – per via digitale – esattamente le stesse caratteristiche che il motore termico si portava dietro per vincoli meccanici.

Di fronte a sportive a batterie che fanno di tutto e di più pur di assomigliare alle loro antenate a benzina, viene da chiedersi: non si tratta dell'ennesima soluzione complicata a un problema inesistente? O meglio, a un problema che in Europa ci siamo creati da soli?

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