Hyundai IONIQ 5 2027: nuova gamma, allestimenti e prezzi in Italia

Per la Hyundai IONIQ 5 arriva il Model Year 2027. Non ci sono novità tecniche di rilievo, tranne l'introduzione del sistema di monitoraggio del conducente In Cabin Camera e il nuovo Next Generation eCall con connettività 5G. La novità più importante riguarda la scelta della casa automobilistica di rivedere la gamma del crossover elettrico con l'obiettivo di renderlo più competitivo sul mercato, grazie ad una struttura dell'offerta rinnovata.

Hyundai IONIQ 5 2027: la nuova gamma

Il crossover elettrico è adesso disponibile negli allestimenti XTech, Business e XClass. L'offerta di motorizzazioni si articola attorno a due capacità di batteria e altrettante configurazioni di trazione.

Nel dettaglio, la batteria da 63 kWh è disponibile sulla versione d’ingresso con trazione posteriore e motore da 170 CV. C'è poi la batteria da 84 kWh che è disponibile sia in abbinamento alla trazione posteriore da 228 CV (autonomia WLTP di 570-546 km a seconda dei cerchi) sia a quella a trazione integrale AWD (doppio motore) da 325 CV (autonomia WLTP di 500 km). Grazie all'architettura a 800 V sarà poi possibile ricaricare ad altissima potenza.

Hyundai IONIQ 5 2027

Venendo alle dotazioni, l'allestimento XTech offre, tra le altre cose, il pacchetto Hyundai SmartSense (con Front Collision Avoidance, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Highway Driving Assist, Cruise Control Adattivo con Stop & Go, Driver Attention Warning, Intelligent Speed Limit Assist e In cabin camera), i cerchi in lega da 19 pollici, i fari anteriori full LED, il caricatore di bordo trifase da 10,5 kW, il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili in tessuto (anteriori riscaldabili, con quello guidatore dotato di supporto lombare), il volante in pelle riscaldabile, il Cluster SuperVision da 12,3 pollici con sistema di navigazione touchscreen da 12,3 pollici, connettività Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink per 10 anni e aggiornamenti OTA per 6 mesi.

Andando avanti, l'allestimento Business aggiunge l'evoluzione del pacchetto Hyundai SmartSense con Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist , Blind-Spot Collision-Avoidance Assist posteriore, Highway Driving Assist 2 e F.C.A. 2.0 con funzione junction e turning; sul fronte tecnologia è di serie la pompa di calore, mentre esternamente vengono aggiunti i vetri posteriori oscurati e il portellone posteriore elettrico. Gli interni sono impreziositi dal retrovisore interno elettrocromico, dai sedili in misto pelle e tessuto, dai sedili guidatore e passeggero a regolazione elettrica e dal caricatore wireless per smartphone.

Hyundai IONIQ 5 2027

Al vertice della gamma, l'allestimento XClass si distingue per i fari anteriori wide projection IFS, per le maniglie a scomparsa in tinta carrozzeria automatiche e per i cerchi in lega leggera da 20 pollici. Negli interni offre di serie sedili in pelle, sedili anteriori ventilati con funzione memory e relaxation, sedili anteriori e posteriori riscaldabili, consolle centrale scorrevole e Digital Key 2.0; il comparto audio/telematica è arricchito dal sistema BOSE Premium Audio System a 8 canali con subwoofer e amplificatore e dall'Head-up display.

Prezzi

Veniamo al nuovo listino. Hyundai IONIQ 5 2027 in versione XTech ha un listino di 42.800 euro (versione con batteria da 63 kW e motore da 170 CV, adatta anche a neopatentati) e di 46.900 euro (versione a batteria da 84 kWh con motore da 228 CV).

Hyundai IONIQ 5 2027

L’allestimento Business è disponibile con due motorizzazioni: 84 kWh RWD da 228 CV (autonomia WLTP di 570 km su cerchi da 19 pollici) al prezzo di 50.200 euro, oppure 84 kWh AWD da 325 CV con autonomia WLTP di 546 km su cerchi da 19 pollici, al prezzo di 54.300 euro.

Infine, IONIQ 5 XClass è disponibile esclusivamente con la motorizzazione da 325 CV e batteria da 84 kWh (autonomia di 500 km), al prezzo di 58.900 euro.

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