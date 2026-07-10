Hyundai Ioniq 9: ecco prezzi, versioni e novità del maxi SUV elettrico

La casa coreana lancia il model year 2027 con tante novità, compresa la versione top Calligraphy Black Ink, con più comfort, lusso, tecnologia aggiornata e autonomia fino a 620 km

Hyundai (guarda la homepage di Hyundai Italia) porta sul mercato italiano la Ioniq 9 Model Year 2027, aggiornando la propria ammiraglia elettrica con nuovi contenuti dedicati a comfort, tecnologia e personalizzazione.

Hyundai Ioniq 9: il maxi SUV coreano arriva in Italia

Il grande SUV (guarda Hyundai Ioniq 9) mantiene le caratteristiche che lo hanno reso il modello di riferimento della Casa nel segmento, introducendo una gamma più articolata e il nuovo allestimento Calligraphy Black Ink. La novità punta su un look total black, con dettagli esclusivi che rafforzano l'immagine premium del modello.

Tra gli elementi distintivi della nuova versione figurano:

cerchi in lega leggera Black Ink da 21''

logo anteriore nero opaco

portellone posteriore Glossy Black

finiture esterne in nero lucido

Hyundai Ioniq 9 M.Y. 2027: debutta in Italia il SUV elettrico premium della casa coreana

Interni più ricercati e tecnologia aggiornata

L'abitacolo della nuova versione si distingue per materiali e finiture dedicate, con rivestimenti in pelle Nappa, volante con finitura nera e tetto panoramico elettrico. Contestualmente, la gamma introduce il sistema Next Generation eCall con connettività 5G e, dall'allestimento XClass, arrivano anche i sedili riscaldabili per la terza fila.

Fra le principali novità tecnologiche:

sistema eCall di nuova generazione

sedili riscaldabili anche per la terza fila

infotainment con aggiornamenti OTA

Digital Key 2.0 e servizi connessi sulle versioni superiori

Hyundai Ioniq 9 M.Y. 2027: l'abitacolo lussuoso della versione Calligraphy Black Ink

Quattro allestimenti e tre motorizzazioni elettriche

La gamma italiana si articola negli allestimenti Business, XClass, Calligraphy e Calligraphy Black Ink, tutti disponibili con sette posti di serie. Sono previsti tre powertrain 100% elettrici, da 218 a 428 CV, alimentati da una batteria da 110 kWh.

La proposta comprende:

Business, con trazione posteriore RWD da 218 CV

XClass, disponibile sia RWD, sia AWD da 218 o 307 CV

Calligraphy, esclusivamente AWD da 307 o 428 CV

Calligraphy Black Ink, AWD Performance da 428 CV

Hyundai Ioniq 9 M.Y. 2027: quattro allestimenti, tre powertrain EV e prezzi da 70.600 euro

Prezzi, autonomia e capacità di carico

Il prezzo parte da 70.600 euro per la Business, passa a 76.600 euro per la XClass, tocca 84.200 e 86.200 euro per la Callygraphy e raggiunge 87.000 euro per la nuova Calligraphy Black Ink. L'autonomia dichiarata varia tra 600 e 620 km nel ciclo WLTP, a seconda della versione, mentre la ricarica dal 10 all'80% richiede circa 24 minuti grazie all'architettura elettrica a 800 Volt.

Tra i punti di forza del modello figurano inoltre:

abitacolo configurabile a 6 o 7 posti

capacità di carico superiore a 2.400 litri

console centrale scorrevole Universal Island

dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida

A completare il quadro contribuisce un ecosistema tecnologico di riferimento che fa di IONIQ 9 2027 una proposta molto interessante nel segmento dei grandi SUV elettrici.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/07/2026