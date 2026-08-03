Hyundai Neira Concept: un nuovo MPV elettrico da 7 posti, ma non è per noi

La nuova Hyundai Neira Concept è un MPV elettrico lungo 4,55 metri e con spazio per sette persone

Hyundai ha presentato una nuova concept car. Parliamo della Neira Concept che anticipa il modello di serie, un MPV elettrico. Non la vedremo sulle nostre strade in quanto si tratta di una vettura per il mercato dell'Indonesia. Il nome è un richiamo all'isola Banda Neira. Di base è una vettura che deriva strettamente dalla KIA Carens EV, ma l'azienda ha rivisto un po' il design per riflettere meglio l'identità del marchio.

Un minivan elettrico per viaggiare

Il minivan è lungo 4.550 mm e rispetto al modello da cui deriva si riconosce per le sottili prese d'aria sul paraurti anteriore e gli inserti argentati sulle protezioni in plastica che percorrono la carrozzeria, oltre che ovviamente per la presenza dei loghi Hyundai. Piccoli ritocchi anche al paraurti e non mancano nuovi cerchi in lega. Per il resto, Neira Concept e del tutto simile alla Carens EV, anche nella grafica dei fari.

Hyundai Neira Concept

Anche l'abitacolo rimane grossomodo quello del modello KIA, fatta eccezione per una serie di dettagli. La pancia è dominata da due display da 12,3 pollici (strumentazione e infotaniment) e l'abitacolo può ospitare fino a sette persone disposte su tre file.

Motori e autonomia

Hyundai non ha condiviso le specifiche, ma la KIA Carens Clavis EV è disponibile con due opzioni di propulsione. La versione base abbina un motore da 99 kW / 135 CV a una batteria da 42 kWh, mentre la versione top di gamma arriva a 126 kW / 171 CV con una batteria da 51,4 kWh che garantisce un'autonomia massima di 490 km. Vale la pena notare che KIA offre la Carens Clavis anche con motori a benzina e diesel non elettrificati. Non è chiaro se anche il modello Hyundai ne disporrà dato che sul comunicato si parla solamente di modello elettrico.

Disponibilità

La produzione della Hyundai Neira dovrebbe avvenire presso lo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang. I prezzi per il mercato indonesiano saranno annunciati in prossimità del lancio. Tuttavia, la casa automobilistica ha fatto sapere che ci sono piani per l'esportazione della Carens EV a partire da aprile 2027, suggerendo una disponibilità più ampia nel Sud-est asiatico.

Foto: Hyundai Indonesia

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