Hyundai rinnova myHyundai: la nuova app è più semplice e ricca di funzioni

Le auto moderne sono sempre più dei computer su 4 ruote e possono essere gestite da remoto grazie alle app sviluppate dalle case automobilistiche. In tema proprio di auto connesse, Hyundai ha annunciato la nuova app myHyundai che è stata ripensata per essere ancora più semplice da utilizzare e offrire un accesso ancora più facile alla gamma dei suoi servizi digitali. Disponibile in 43 Paesi europei, la nuova app è stata rivista partendo dai feedback e dai suggerimenti dei clienti.

La nuova app myHyundai, le novità

Il lancio della nuova applicazione fa parte di un percorso avviato già nei mesi scorsi con l'integrazione di myHyundai e Bluelink in un'unica piattaforma. In precedenza, infatti, i due servizi erano accessibili attraverso applicazioni separate. Adesso, invece, le principali funzionalità dedicate alla gestione dell’auto e alla sua connettività sono riunite all'interno della nuova app myHyundai. Nel tempo, arriverà anche l'integrazione di Charge myHyundai.

Partiamo dalla nuova interfaccia, progettata per mettere in primo piano le funzionalità più rilevanti e consentire di raggiungerle in modo rapido e intuitivo. La nuova interfaccia rende più immediato anche l'accesso ai comandi di controllo remoto, permettendo di interagire con la vettura in modo ancora più semplice. L'app va oltre il solo smartphone perché alcune funzionalità sono accessibili anche attraverso alcuni smartwatch.

App myHyundai

La sezione Mappa è stata completamente rinnovata e integra un sistema di calcolo del percorso evoluto, insieme a nuovi filtri che permettono di individuare in pochi istanti punti di assistenza e concessionarie Hyundai, parcheggi, autolavaggi e i principali punti di interesse.

Per chi possiede un veicolo elettrico, la pianificazione del viaggio si arricchisce inoltre di un nuovo calcolatore di percorso che organizza automaticamente gli spostamenti tenendo conto delle eventuali soste necessarie per la ricarica. Molto più semplice anche l'assistenza, dato che sarà possibile richiedere un appuntamento presso il proprio centro Hyundai preferito in modo semplice e veloce. La richiesta verrà poi verificata dal centro assistenza, che confermerà l'appuntamento o proporrà un'alternativa compatibile con le proprie disponibilità.

Un'esperienza d'uso personalizzata

Le novità della nuova app myHyundai sono molte. Infatti, la sezione Driving Insights offre informazioni complete sull'utilizzo dell’auto e sulle abitudini di guida, trasformando i dati legati alla mobilità quotidiana in uno strumento utile per conoscere meglio i propri spostamenti. Molto interessante, invece, la presenza della sezione Hyundai Pay, dove i clienti possono gestire i pagamenti relativi ai servizi disponibili e acquistare pacchetti e funzionalità direttamente dall'app.

Si tratta di un approccio che apre anche alla possibilità di accedere a nuovi servizi e funzionalità on Demand, consentendo di ampliare e personalizzare nel tempo l'esperienza a bordo della propria vettura attraverso contenuti e funzionalità aggiuntive.

La nuova app myHyundai è disponibile al download gratuito per dispositivi Apple e Android su App Store e Google Play.

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