Hyundai Tucson 2027 sta arrivando e cambia tutto: nuovo design e tanta tecnologia

La nuova Hyundai Tucson 2027 è in fase di sviluppo e promette un design completamente rinnovato

Hyundai Tucson, lo sappiamo bene, è un modello molto importante per la casa coreana. La nuova generazione è già in fase di sviluppo e a quanto abbiamo visto fino a questo momento è atteso un radicale cambio di design. Le nuove foto spia condivise da wilcoblok confermano ancora una volta questi profondi cambiamenti.

Cambio di stile

Il SUV è un vero best seller per Hyundai ma la prossima generazione attesa per il prossimo anno promette importanti novità. Le forme della nuova Tucson 2027 saranno decisamente più squadrate, con richiami a quelle della Santa Fe. Le ultime foto spia mostrano una vettura ancora camuffata ma si notano comunque diverse cose a parte da un frontale che sembra essere più verticale, richiamando ulteriormente la Santa Fe. Ci sarà comunque modo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che lo sviluppo andrà avanti e inizieranno ad apparire su strada prototipi con un livello inferiore di camuffamento.

Quello che appare già comunque molto chiaro e che il nuovo design sarà decisamente differente da quello attuale. La nuova Tucson 2027 non sarà solamente nuova fuori perché pure l'abitacolo evolverà sensibilmente. Non dovrebbe apparire eccessivamente minimalista e quindi troveremo sempre alcuni comandi fisici. Tuttavia, ci sarà davvero tanta tecnologia a partire dall'infotainment che adotterà la nuova piattaforma Pleos OS, basata su Android Automotive.

Ovviamente non mancherà la strumentazione digitale e il nuovo assistente vocale Gleo, basato sull'intelligenza artificiale ed in grado quindi di garantire un'interazione naturale con i passeggeri.

Motori ibridi

Non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda le motorizzazioni. In ogni caso ci si aspetta che la Tucson 2027 disponga di unità elettrificate. Si dice che potrebbe arrivare un nuovo ibrido e non dovrebbe poi mancare nemmeno l'opzione Plug-in. Arriverà pure una Tucson N? Qualcuno dice di si ma al momento si tratta solamente di speculazioni.

Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo della nuova generazione della Hyundai Tucson.

Foto spia: wilcoblok

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