Nuova Hyundai Tucson 2027: le novità sotto al cofano

Dopo essersi presentata completamente rinnovata, con un design decisamente audace e di rottura, la nuova Hyundai Tucson 2027 svela ufficialmente i segreti che nasconde sotto al cofano. O almeno parte di essi.
Nel documento consegnato agli investitori, la Casa coreana ha infatti annunciato i primi dettagli ufficiali sulla meccanica del suo SUV compatto, che si rinnova in modo sostanziale per la nuova generazione (la sesta).
Non aspettarti stravolgimenti d'epoca, ma i numeri raccontano di affinamenti mirati e pensati per rendere la guida quotidiana un po' più vivace ed efficiente.
Più cavalli e coppia per l'ibrido
Il cuore della gamma resta il la variante full hybrid, sviluppata attorno al collaudato motore a benzina 1.6 turbo. Con il nuovo modello, l'elettrificazione guadagna qualche punto percentuale in termini di performance: la potenza complessiva sale a 242 CV, con una coppia massima che raggiunge i 380 Nm.
Volendo fare un confronto con la versione uscente, parliamo di un incremento contenuto in fatto di cavalli, ma sostanzioso in termini di coppia: 3 CV e 115 Nm in più. Cronometro alla mano, nello scatto da 0 a 100 km/h, la Tucson Hybrid 2027 impiega 8,5 secondi, limando circa 0,3 secondi rispetto al modello precedente. Non abbastanza per incollarti al sedile, forse, ma comunque una performance vivace e più che all'altezza delle aspettative.
L'obiettivo principale resta l'efficienza. Hyundai dichiara per il mercato di casa un consumo medio di circa 5,7 l/100 km (contro gli attuali 5,6 l/100 km). Va fatta però una precisazione doverosa: questo dato si basa sul ciclo di omologazione coreano, che differisce dalle normative europee WLTP e non è dunque confrontabile con quello del modello che conosciamo.
Inoltre, le dimensioni della vettura presentata sono cresciute ed è probabile che anche il peso in ordine di marcia sia leggermente aumentato. Che significa? Poco, se non fosse che il modello per l'Europa potrebbe avere il passo più corto, dicono alcuni rumor, e quindi guadagnare ancora qualcosa grazie a un peso più in linea (forse) con la Tucson di quinta generazione. Staremo a vedere.
Nuova Hyundai Tucson 2027: non si notano tubi di scarico
La versione benzina e il fattore consumi
Oltre alla variante elettrificata, la sesta generazione della Tucson continuerà a offrire a listino una motorizzazione esclusivamente termica: il 1.6 Turbo benzina non ibrido.
In questo caso la scheda tecnica parla di circa 177 CV e 217 Nm: più cavalli, ma meno coppia rispetto ai dati attuali di 150 CV e 250 Nm, a dare un tempo dichiarato esattamente uguale in accelerazione e pari a 9,5 secondi nello 0-100 km/h.
Se stai valutando l'acquisto, il fattore da tenere in considerazione sono i costi di gestione. Stando ai dati della casa, il modello termico registra consumi superiori di circa il 43% rispetto all'ibrido. Un divario che, chilometro dopo chilometro, ti permetterà di ammortizzare la differenza di prezzo del listino direttamente alla pompa di benzina.
Plug-in e debutto sul mercato
Per il momento Hyundai non ha ancora confermato il resto delle motorizzazioni per tutti i mercati internazionali. Tuttavia, è del tutto lecito attendersi l'arrivo di una variante Plug-in Hybrid (PHEV) e, dove le normative anti-inquinamento e i prezzi del carburante lo consentiranno ancora, non è esclusa la presenza di una declinazione diesel.
Il debutto commerciale della nuova generazione partirà nel quarto trimestre dell'anno in Corea del Sud, mentre il lancio globale e sul mercato europeo è fissato nel corso del 2027.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Xtech
|160 / 117
|33.350 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Business
|150 / 110
|35.850 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Xtech
|160 / 117
|37.250 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Business
|150 / 110
|37.650 €
|Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Business
|136 / 100
|39.450 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Business
|160 / 117
|39.750 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT N Line
|150 / 110
|40.150 €
|Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Exellence
|150 / 110
|40.150 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Business
|160 / 117
|41.850 €
|Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Exellence
|136 / 100
|41.950 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Exellence
|160 / 117
|42.250 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT N Line
|160 / 117
|42.250 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Exellence
|160 / 117
|44.350 €
|Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT N Line
|160 / 117
|44.350 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Business
|160 / 117
|46.200 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Excellence
|160 / 117
|48.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT N Line
|160 / 117
|48.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT Exellence
|160 / 117
|50.700 €
|Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT N Line
|160 / 117
|50.700 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Tucson visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Tucson
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.