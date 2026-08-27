Anteprima

Nuova Hyundai Tucson 2027: le novità sotto al cofano

Avatar di Emanuele Colombo,

1 ora fa - Nuova Hyundai Tucson 2027: motori, consumi e prestazioni

Tutte le novità tecniche della nuova Hyundai Tucson 2027: dai consumi del motore 1.6 turbo ibrido da 242 CV alla versione benzina
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Dopo essersi presentata completamente rinnovata, con un design decisamente audace e di rottura, la nuova Hyundai Tucson 2027 svela ufficialmente i segreti che nasconde sotto al cofano. O almeno parte di essi.

Nel documento consegnato agli investitori, la Casa coreana ha infatti annunciato i primi dettagli ufficiali sulla meccanica del suo SUV compatto, che si rinnova in modo sostanziale per la nuova generazione (la sesta).

Non aspettarti stravolgimenti d'epoca, ma i numeri raccontano di affinamenti mirati e pensati per rendere la guida quotidiana un po' più vivace ed efficiente.

Più cavalli e coppia per l'ibrido

Il cuore della gamma resta il la variante full hybrid, sviluppata attorno al collaudato motore a benzina 1.6 turbo. Con il nuovo modello, l'elettrificazione guadagna qualche punto percentuale in termini di performance: la potenza complessiva sale a 242 CV, con una coppia massima che raggiunge i 380 Nm.

Volendo fare un confronto con la versione uscente, parliamo di un incremento contenuto in fatto di cavalli, ma sostanzioso in termini di coppia: 3 CV e 115 Nm in più. Cronometro alla mano, nello scatto da 0 a 100 km/h, la Tucson Hybrid 2027 impiega 8,5 secondi, limando circa 0,3 secondi rispetto al modello precedente. Non abbastanza per incollarti al sedile, forse, ma comunque una performance vivace e più che all'altezza delle aspettative.

L'obiettivo principale resta l'efficienza. Hyundai dichiara per il mercato di casa un consumo medio di circa 5,7 l/100 km (contro gli attuali 5,6 l/100 km). Va fatta però una precisazione doverosa: questo dato si basa sul ciclo di omologazione coreano, che differisce dalle normative europee WLTP e non è dunque confrontabile con quello del modello che conosciamo.

Inoltre, le dimensioni della vettura presentata sono cresciute ed è probabile che anche il peso in ordine di marcia sia leggermente aumentato. Che significa? Poco, se non fosse che il modello per l'Europa potrebbe avere il passo più corto, dicono alcuni rumor, e quindi guadagnare ancora qualcosa grazie a un peso più in linea (forse) con la Tucson di quinta generazione. Staremo a vedere.

Nuova Hyundai Tucson 2027: non si notano tubi di scarico

La versione benzina e il fattore consumi

Oltre alla variante elettrificata, la sesta generazione della Tucson continuerà a offrire a listino una motorizzazione esclusivamente termica: il 1.6 Turbo benzina non ibrido.

In questo caso la scheda tecnica parla di circa 177 CV e 217 Nm: più cavalli, ma meno coppia rispetto ai dati attuali di 150 CV e 250 Nm, a dare un tempo dichiarato esattamente uguale in accelerazione e pari a 9,5 secondi nello 0-100 km/h.

Se stai valutando l'acquisto, il fattore da tenere in considerazione sono i costi di gestione. Stando ai dati della casa, il modello termico registra consumi superiori di circa il 43% rispetto all'ibrido. Un divario che, chilometro dopo chilometro, ti permetterà di ammortizzare la differenza di prezzo del listino direttamente alla pompa di benzina.

Plug-in e debutto sul mercato

Per il momento Hyundai non ha ancora confermato il resto delle motorizzazioni per tutti i mercati internazionali. Tuttavia, è del tutto lecito attendersi l'arrivo di una variante Plug-in Hybrid (PHEV) e, dove le normative anti-inquinamento e i prezzi del carburante lo consentiranno ancora, non è esclusa la presenza di una declinazione diesel.

Il debutto commerciale della nuova generazione partirà nel quarto trimestre dell'anno in Corea del Sud, mentre il lancio globale e sul mercato europeo è fissato nel corso del 2027.

VEDI ANCHE
Nuova Hyundai Tucson 2027: ecco com’è fatta davvero. Le foto ufficiali
Nuova Hyundai Tucson 2027: ecco com’è fatta davvero. Le foto ufficiali
Annunciata la Hyundai Santa Fe con range extender: cosa cambia rispetto alle ibride
Annunciata la Hyundai Santa Fe con range extender: cosa cambia rispetto alle ibride
Tags
suv compatti

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Listino Hyundai Tucson
AllestimentoCV / KwPrezzo
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Xtech 160 / 11733.350 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD iMT Business 150 / 11035.850 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Xtech 160 / 11737.250 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Business 150 / 11037.650 €
Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Business 136 / 10039.450 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Business 160 / 11739.750 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT N Line 150 / 11040.150 €
Tucson 1.6 T-GDi 160 CV 2WD DCT Exellence 150 / 11040.150 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Business 160 / 11741.850 €
Tucson 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Exellence 136 / 10041.950 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT Exellence 160 / 11742.250 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 2WD AT N Line 160 / 11742.250 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT Exellence 160 / 11744.350 €
Tucson 1.6 HEV 215 CV 4WD AT N Line 160 / 11744.350 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Business 160 / 11746.200 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT Excellence 160 / 11748.700 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 2WD DCT N Line 160 / 11748.700 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT Exellence 160 / 11750.700 €
Tucson 1.6 PHEV 253 CV 4WD DCT N Line 160 / 11750.700 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Tucson visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Tucson
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

Gli articoli di Emanuele

Logo Hyundai
Hyundai
Vedi anche