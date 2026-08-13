Genesis GV80 Hybrid, la prima ibrida del marchio debutta a settembre

Non si arresta la crescita di Genesis. Il marchio premium di Hyundai si prepara a lanciare un nuovo modello. Ma non uno qualsiasi. La GV80 Hybrid sarà infatti la prima vettura ibrida nella storia del brand e porterà al debutto un nuovo sistema 2.5 turbo elettrificato da 352 CV di potenza combinata. Il debutto commerciale è previsto a settembre 2026 in Corea del Sud.

Il sistema 2.5 turbo ibrido di nuova generazione

Il cuore della GV80 Hybrid è un powertrain 2.5 turbo ibrido di nuova generazione, che secondo Genesis eroga una potenza combinata di 352 CV e una coppia combinata di 54,0 kgf·m, pari a circa 530 Nm. Rispetto all'attuale 2.5 turbo non ibrido, si tratterebbe di un incremento del 16% in potenza e del 26% in coppia. Su queste basi, il costruttore dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 7,1 secondi, dato ottenuto attraverso test interni dell'azienda e non ancora verificato da terze parti. Sempre secondo misurazioni interne, riferite alla versione a due ruote motrici da 19'' e cinque posti, il consumo combinato migliorerebbe di oltre il 25% rispetto al 2.5 turbo tradizionale.

Un altro elemento distintivo riguarda la batteria, la prima nel gruppo Hyundai Motor a impiegare un sistema di raffreddamento a liquido invece che ad aria. Una soluzione che permette di controllare meglio la temperatura, garantendo una potenza di scarica massima superiore e un utilizzo più intensivo della batteria stessa. Genesis dichiara inoltre che il risultato è una sensazione di guida vicina a quella di un'elettrica pura, grazie a tratti percorsi più ampi in modalità motore elettrico, marcia silenziosa e accelerazione lineare. Il sistema integra anche funzioni dedicate come una modalità Stay, un controllo predittivo gerarchico del funzionamento ibrido e una frenata rigenerativa definita “smart” dal costruttore.

Poche settimane fa abbiamo raccontato dei primi avvistamenti della GV70 Hybrid al Nürburgring. La GV80 Hybrid anticipa quindi una strategia che non prevede modelli esclusivamente 100% elettrici.

Perché prima la GV80

La scelta di partire proprio dalla GV80 non è casuale. È il SUV più venduto della gamma Genesis e il prodotto che meglio rappresenta il posizionamento del marchio contro rivali come BMW X5, Mercedes GLE e Audi Q7. Portare la prima motorizzazione ibrida su questo modello permette a Genesis di intercettare una domanda crescente di soluzioni multi-energia, senza dover attendere lo sviluppo di una piattaforma dedicata. Per il momento non ci sono indicazioni se e quando la variante Coupé della GV80 riceverà lo stesso sistema ibrido.

Al momento Genesis non ha comunicato tempistiche per l'arrivo della GV80 Hybrid fuori dalla Corea del Sud, né tantomeno per il mercato italiano. Vale però la pena ricordare che, durante la 24 Ore di Le Mans 2026, il Brand Director Genesis per Italia e Francia Charles Fuster aveva anticipato l'arrivo di un motore ibrido sulla GV70 nel 2027, accompagnato da una piattaforma multi-energia nel 2028. La GV80 Hybrid potrebbe quindi anticipare, almeno a livello di tecnologia condivisa, quanto Genesis ha già messo in calendario nei prossimi anni.

FONTE: Seoul Economic Daily

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