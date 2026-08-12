Genesis GV90, spuntano le specifiche del SUV con doppio motore e batteria da 123,5 kWh

Genesis ha finora mantenuto il riserbo sulle caratteristiche tecniche della nuova GV90. La settimana scorsa è arrivata la conferma delle portiere posteriori controvento, ma ci sono novità più rilevanti. Grazie a un documento di omologazione depositato in Corea, è infatti possibile conoscere quasi tutto quello che c’è da sapere sul SUV ammiraglia del marchio premium di Hyundai.

I numeri ufficiali

Il pacco batteria è a 703 V e 175,7 Ah, per una capacità totale di circa 123,5 kWh. Di questi, 115 kWh risultano effettivamente utilizzabili, dato già circolato in precedenti indiscrezioni ma ora confermato da fonte ufficiale. Sotto il pianale lavorano due motori elettrici. Quello anteriore eroga 240 kW (322 CV), quello posteriore 250 kW (335 CV). Sommando le due cifre si arriverebbe a 490 kW, cioè 657 CV complessivi, ma si tratta di un calcolo che va preso con cautela. La potenza di un'auto con un doppio motore raramente coincide con la semplice somma aritmetica dei singoli propulsori. Il peso, coerente con le dimensioni generose dell'auto, è notevole: circa 3.030 kg a vuoto e fino a 3.665 kg di massa complessiva a pieno carico, comprensiva di passeggeri e bagagli.

Sul fronte dell'autonomia, la certificazione indica 481 km nel ciclo combinato coreano MOTIE, che sale a 503 km in condizioni prevalentemente urbane e scende a 453 km in autostrada; con temperature rigide, il dato si assesta a 431 km. Va però ricordato che il ciclo di omologazione coreano è storicamente più severo del WLTP europeo. Su altri modelli del gruppo Hyundai, come la Ioniq 6, lo scarto si è aggirato attorno al 20% (562 km dichiarati in Corea contro 680 km nel ciclo WLTP europeo). Seguendo questa logica la Genesis GV90 potrebbe avvicinarsi a un'autonomia WLTP compresa tra 575 e 585 km.

I documenti confermano inoltre l'esistenza di due configurazioni degli interni, a sei e sette posti, abbinabili a cerchi da 22” o 24”. Tutte le varianti condividono la stessa omologazione di 481 km, ma la certificazione riguarda solo alcune configurazioni specifiche. Genesis potrebbe offrire combinazioni diverse di motori, batterie o allestimenti a seconda del mercato di destinazione, incluso quello europeo.

FONTI: Korean Car Blog – Autoblog

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