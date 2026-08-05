Hyundai IONIQ 6 N, la sportiva elettrica da 650 CV arriva in Italia. Ecco quanto costa

Hyundai IONIQ 6 N sbarca ufficialmente in Italia. Infatti, la casa automobilistica ha aperto gli ordini della sua nuova sportiva elettrica che nel nostro Paese sarà proposta unicamente nell'allestimento N Performance.
Raffinata e velocissima
Si tratta della massima evoluzione della IONIQ 6 che può contare su scelte tecniche particolarmente raffinate, le stesse che troviamo all'interno della IONIQ 5 N che ben conosciamo.
Il cuore pulsante della sportiva elettrica coreana è un powertain dotato di un doppio motore elettrico in grado di erogare 650 CV e 770 Nm, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi grazie anche alla presenza della funzione N Launch Control. La velocità massima, invece, raggiunge i 257 km/h.
IONIQ 6 N va oltre i semplici numeri delle prestazioni. Infatti, propone una serie di soluzioni che permettono di esaltare il piacere di guida. La vettura mette a disposizione il sistema N e-Shift, che simula la presenza di un classico e tradizionale cambio doppia frizione di una vettura endotermica, l'amplificazione sonora N Active Sound+, oltre a N Grin Boost (per dare un overboost temporaneo di potenza), N Torque Distribution, N Drift Optimizer e N Track Manager per gestire le sbandate in maniera professionale, ovviamente in pista.
Ma non è finita qui perché la sportiva elettrica adotta il sistema N Battery, con circuiti di raffreddamento indipendenti e modalità dedicate, che garantisce prestazioni elevate e ripetibili anche nelle sessioni più prolungate di guida in pista.
Ricarica ultra rapida
La nuova Hyundai IONIQ 6 N poggia sulla piattaforma E-GMP con supporto all'architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Ricordiamo che c'è una batteria da 84 kWh che permette un'autonomia WLTP di 487 km. In corrente alternata da una colonnina HPC è possibile passare dal 10% all'80% in circa 18 minuti.
Rispetto alla IONIQ 6 che ben conosciamo, questo modello ad alte prestazioni può contare su di un body kit aerodinamico specifico, oltre a un setup dedicato per telaio e assetto.
Prezzo
La dotazione di serie include, tra le altre cose, i fari anteriori a matrice di LED (IFS), portellone posteriore elettrico, sospensioni a controllo elettronico (ECS), specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati. Proseguiamo poi con sedili sportivi N rivestiti in misto pelle e tessuto, sedute anteriori e posteriori riscaldabili, volante N riscaldabile con paddle per la frenata rigenerativa e pulsante N Grin Boost, pedaliera in metallo, climatizzatore automatico bi-zona, luce ambiente e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) interno ed esterno.
Ovviamente non manca una ricca dotazione di sistemi ADAS che consentono l'assistenza alla guida di Livello 2.
Quanto costa la nuova Hyundai IONIQ 6 N in Italia? 78.000 euro. Aggiungendo 4.000 euro c'è il Plus Pack che offre i sedili sportivi N in pelle e Alcantara, sedili anteriori ventilati, specchietti esterni digitali e tetto apribile elettrico con luci LED dedicate.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Ioniq 6 53.3 kWh RWD 151 CV Progress
|- / -
|47.850 €
|Ioniq 6 77.4 kWh RWD 229 CV Progress
|- / -
|52.300 €
|Ioniq 6 77.4 kWh RWD 229 CV Innovation
|- / -
|55.700 €
|Ioniq 6 77.4 kWh RWD 229 CV Evolution
|- / -
|59.250 €
|Ioniq 6 77.4 kWh AWD 325 CV Evolution
|- / -
|62.750 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Ioniq 6 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Ioniq 6
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).