Hyundai i20 Model Year 2027: piccolo aggiornamento ma i prezzi non cambiano

Hyundai i20 si aggiorna con l'introduzione del Model Year 2027. Per la casa automobilistica, la i20 è un modello molto importante in Italia. Nei primi 7 mesi dell'anno, ne sono state immatricolate 6.025 unità con una crescita di circa 1.000 vetture rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le novità del nuovo Model Year sono in realtà dei piccoli affinamenti e si concentrano essenzialmente sulla tecnologia e precisamente sulla sicurezza e sulla connettività.

Le novità del Model Year 2027

La novità più importante riguarda l'introduzione del Next Generation eCall con connettività 5G. Questa soluzione consente una comunicazione più precisa e affidabile con i servizi di soccorso in caso di incidente o situazione critica. Il sistema supporta una trasmissione dei dati più efficace, contribuendo a migliorare la rapidità e l'accuratezza della risposta nelle situazioni di emergenza.

Nulla cambia, invece, sul fronte delle motorizzazioni. Hyundai i20 2027 continua a essere offerta con il motore 1.0 T-GDI da 90 CV alimentato a benzina (abbinabile sia al cambio manuale a 6 rapporti sia alla trasmissione automatica 7DCT a doppia frizione) o a GPL (disponibile solo con cambio manuale a 6 rapporti).

I prezzi non cambiano

Tre gli allestimenti: Dark Line, Connectline e Prime. Hyundai conferma i prezzi di listino di i20, mantenendo invariato il posizionamento competitivo della gamma. Niente aumenti, quindi. Si parte da 19.900 euro per la versione Dark Line 1.0 T-GDI 90 CV con cambio manuale a 6 rapporti, mentre la versione Dark Line con cambio automatico è disponibile a 21.400 euro. La gamma Connectline attacca invece da 22.250 euro con cambio manuale e arriva a 23.750 euro con il cambio 7DCT. Infine, la versione Prime è disponibile a partire da 23.750 euro con cambio manuale e da 25.250 euro con trasmissione automatica.

Con il Model Year 2027, la i20 Dark Line è ora disponibile anche con il cambio automatico a doppia frizione.

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