Hyundai E3W, via libera al triciclo elettrico per la mobilità urbana e i lavori di fatica

Hyundai ha confermato la produzione dell’E3W, il nuovo veicolo elettrico a tre ruote presentato inizialmente come concept nel 2025 e di cui possiamo vedere le immagini in questo articolo.

Via libera alla produzione del triciclo

L’annuncio è arrivato durante l’Investor Day 2026 (leggi tutto su Investor Day Hyundai) e inserisce il progetto nella strategia del costruttore per la mobilità urbana e la logistica dell’ultimo miglio. Pensato soprattutto per l’India, il mezzo riprende la formula del risciò, ma con una configurazione moderna e a zero emissioni.

Il suo posizionamento si distingue dai tradizionali tricicli destinati al trasporto urbano: l’obiettivo è offrire un mezzo compatto, semplice da utilizzare e adatto anche alle attività professionali. Il progetto rientra inoltre nella più ampia espansione della gamma BEV del costruttore.

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Una soluzione pratica e modulare

L’E3W adotta una cabina chiusa, un motore elettrico posteriore e una sola ruota anteriore sterzante tramite manubrio. La configurazione è stata studiata per affrontare anche condizioni ambientali difficili: le sospensioni possono variare l’altezza della cabina, mentre la carrozzeria utilizza vernici speciali progettate per limitare il riscaldamento dovuto al sole. Gli interni in materiali impermeabili semplificano invece la pulizia.

La struttura modulare permette di riconfigurare il mezzo per il trasporto passeggeri oppure in versione cargo per il trasporto medio-pesante, mentre non manca una possibile variante più dinamica. Hyundai ha scelto il costruttore indiano TVS come partner per il progetto. Infatti, in India il governo spinge forte sulla conversione elettrica dei risciò e Hyundai ha l’obiettivo di inserirsi nel ricco mercato.

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India, Europa e sfida al Fiat Tris

La strategia prevede anche una versione a quattro ruote, assimilabile a un quadriciclo, destinata a facilitare l’espansione oltre l’India e verso mercati come l’Europa. Qui il confronto più diretto sarebbe con il Fiat Tris, già avviato sul mercato europeo (guarda Fiat Tris).

Un mezzo di questo tipo potrebbe trovare spazio soprattutto nelle aree urbane e nelle ZTL, grazie alle dimensioni contenute e alla vocazione professionale. In India, Hyundai punta a un prezzo di circa 3.000 euro, vicino a quello dell’Ape elettrica. L’E3W potrebbe così essere impiegato per consegne, servizi di mobilità condivisa o come compatto mezzo di soccorso nelle zone difficilmente accessibili.

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