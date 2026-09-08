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Hyundai IONIQ 3, aperti gli ordini della nuova elettrica: prezzi da 29.900 euro

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4 fa - Fino a 497 km di autonomia

La gamma offre cinque allestimenti, batterie da 42,2 e 61 kWh e fino a 497 km di autonomia WLTP
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Ci siamo, Hyundai ha aperto ufficialmente gli ordini della nuova IONIQ 3, la compatta elettrica che aveva fatto il suo debutto circa 4 mesi fa alla Milano Design Week 2026. Modello che va a collocarsi come l'offerta entry level della gamma elettrica della casa automobilistica coreana. Entriamo più nei dettagli e scopriamo allestimenti e prezzi della IONIQ 3.

Motori, batterie e autonomia fino a 497 km

Rivediamo brevemente le specifiche tecniche della Hyundai IONIQ 3. La batteria da 42,2 kWh abbina un motore da 107,8 kW, pari a 146,5 CV. È disponibile sugli allestimenti Select e Trend. Offre un'autonomia fino a 344 km nel ciclo combinato WLTP.

Hyundai IONIQ 3

La batteria da 61 kWh, invece, adotta un motore da 99,5 kW, ovvero 135,2 CV. Equipaggia l'intera gamma, dalla Select fino alla N Line Launch Edition. Arriva fino a 497 km di autonomia dichiarata.

Parlando della ricarica, in corrente continua, si passa dal 10 all'80% in circa 29 minuti sulla versione Standard Range. Servono invece circa 30 minuti sulla Long Range. Di serie c'è un caricatore AC da 11 kW. Quello trifase da 22 kW è invece standard sulla N Line Launch Edition, mentre su Trend, Prime e N Line resta disponibile a richiesta. Non manca la tecnologia Vehicle-to-Load, utile per alimentare dispositivi elettrici esterni. IONIQ 3 viene prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, in Turchia.

Hyundai IONIQ 3, allestimenti e prezzi

La gamma di IONIQ 3 è proposta in cinque allestimenti: Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition.

Nuova Hyundai Ioniq 3

Più nel dettaglio, la versione d'attacco Select offre già una dotazione completa. Include, tra le altre cose, l'intero pacchetto Hyundai SmartSense, con frenata automatica d'emergenza e Cruise Control Adattivo. Ci sono poi cerchi da 16 pollici, fari full LED e infotainment PLEOS Connect da 12,9 pollici.

Salendo di livello, Trend aggiunge il pre-condizionamento della batteria e i cerchi da 17 pollici. Non mancano il caricatore wireless per gli smartphone e i sedili posteriori riscaldabili. La versione Prime aggiunge invece la pompa di calore e i fari Full LED con IFS. Debutta anche l'Highway Driving Assist 2.0 per la guida autostradale.

Per chi cerca un carattere più sportivo c'è la N Line. Porta in dote dettagli come cuciture rosse e pedaliera in metallo. Al vertice della gamma si posiziona invece la versione N Line Launch Edition. Aggiunge cerchi da 19 pollici, ricarica AC trifase da 22 kW e impianto audio BOSE.

Nuova Hyundai Ioniq 3

Il prezzo di listino parte da 29.900 euro per la Select. Con il finanziamento Hyundai Plus, però, si scende a 27.900 euro. Hyundai ha pensato anche a una formula dedicata per il lancio. IONIQ 3 Prime e N Line sono infatti proposte da 300 euro al mese con il finanziamento Hyundai Plus.

  • Hyundai IONIQ 3 Select, a partire da 29.900 euro
  • Hyundai IONIQ 3 Trend, a partire da 32.000 euro
  • Hyundai IONIQ 3 Prime, a partire da 39.800 euro
  • Hyundai IONIQ 3 N Line, a partire da 39.800 euro
  • Hyundai IONIQ 3 N Line Launch Edition a partire da 44.700 euro
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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