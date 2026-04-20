Nuova Hyundai IONIQ 3, focus su interni e bagagliaio

La nuova Hyundai IONIQ 3 ha fatto il suo debutto da pochi giorni, un modello elettrico sviluppato in Europa per i clienti europei. Ci vorrà ancora qualche mese per vederla su strada ma una volta sul mercato entrerà nel combattuto segmento B. Modello che adotta il nuovo linguaggio di design Art of Steel e introduce una novità assoluta per la gamma europea della casa automobilistica coreana e cioè il nuovo sistema infotaiment Hyundai Pleos Connect basato su Android Automotive. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio come sono gli interni di questo nuovo modello.

Hyundai IONIQ 3: la plancia

Hyundai IONIQ 3

Grazie alla piattaforma E-GMP pensata per i soli veicoli elettrici, Hyundai ha potuto ottimizzare lo spazio all'interno dell'abitacolo per offrire comfort a tutti i passeggeri, nonostante dimensioni esterne compatte, circa 4,1 metri. Il passo di oltre 2,6 metri e il pavimento piatto garantiscono infatti ampio spazio per le gambe e per la testa degli occupanti.

Oggi vanno molto di moda abitacoli dallo stile minimalista dove i comandi fisici sono ridotti al minimo. Hyundai la pensa diversamente e sulla console centrale troviamo alcuni pulsanti che consentono di gestire una serie di funzioni della vettura come il climatizzatore. Sul tunnel centrale non mancano nemmeno il pad per la ricarica wireless e i portabicchieri.

A seconda poi degli allestimenti, la nuova IONIQ 3 potrà disporre dei sedili Relaxation anteriori con funzione di riscaldamento e ventilazione. Per i rivestimenti, sono stati scelti materiali riciclati e a base biologica. Inoltre, per gli amanti del sound, la nuova elettrica offre un impianto audio premium della Bose. A seconda degli allestimenti non mancheranno nemmeno il climatizzatore automatico bizona e l’illuminazione ambientale a LED.

E sul fronte della tecnologia, come accennato all'inizio ci sono novità interessanti. Innanzitutto, c'è un quadro strumenti digitale caratterizzato da un sottile schermo posto in posizione rialzata appena sotto il parabrezza. C'è poi centralmente il sistema infotainment da 12,9 pollici o da 14,6 pollici (a seconda delle versioni) dotato della piattaforma Pleos Connect basata su Android Automotive.

Bagagliaio

Hyundai IONIQ 3

Nuova Hyundai IONIQ 3 offre un bagagliaio da 441 litri complessivi. Si parla infatti di 322 litri più il Megabox da 119 litri integrato al di sotto del doppiofondo del bagagliaio che offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo. Sebbene si tratti di un'elettrica, a quanto pare non è presente il frunk.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/04/2026