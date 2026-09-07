Nuova Hyundai Kona, ecco come cambia il crossover: la prossima generazione si avvicina

Prosegue il lavoro di Hyundai nello sviluppo della nuova Kona. Foto spia ne abbiamo già viste diverse in passato e adesso ne arrivano di nuove che mostrano il futuro crossover con un po' di camuffamento in meno. Via i teli e a coprire la carrozzeria solo le classiche pellicole. Un'occasione, quindi, per scoprire qualche particolare in più del nuovo modello.
Come cambia la nuova Hyundai Kona
Da quanto si può vedere, il crossover presenterà un look tutto nuovo. Le forme saranno più squadrate. Il frontale, più verticale, dovrebbe caratterizzarsi per la presenza, in alto, di una barra luminosa più spessa di quella attuale. Al di sotto sembrano essere presenti i fari, mentre sempre davanti notiamo una presa d'aria inferiore di piccole dimensioni oltre a uno splitter più pronunciato. Di profilo si possono osservare anche maniglie a filo della carrozzeria, una scelta fatta per ottimizzare l'aerodinamica.
Il muletto della nuova Kona protagonista delle foto spia presenta inoltre un tetto spiovente e cerchi ottimizzati aerodinamicamente. Il posteriore, invece, mostra un piccolo lunotto e uno spolier collocato alla fine del tetto. Il crossover sembra inoltre disporre di un portellone più ampio di quello attuale.
Nel complesso, il prototipo è molto simile a quello visto in una foto trapelata a luglio. Prototipo che appariva privo di camuffamenti. Immagini su cui, però, si è discusso molto sulla loro autenticità. I nuovi scatti spia non mostrano l'abitacolo ma possiamo attenderci un ambiente minimalista con il nuovo sistema infotainment Pleos Connect.
Motori
Cosa troveremo sotto al cofano della nuova Hyundai Kona in Europa? Sicuramente motorizzazioni benzina e ibride. Ci sarà da capire se Hyundai deciderà di continuare a offrire la Kona ancora con motorizzazioni elettriche. Possibile infatti che la prossima generazione si concentri solamente sulle motorizzazioni tradizionali, lasciando l'elettrico esclusivamente alla gamma IONIQ. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.
[Foto spia: CarScoops]
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Kona 1.0 T-GDI 2WD MT Xtech
|100 / 74
|26.700 €
|Kona 1.0 T-GDI 2WD MT Business
|100 / 74
|28.100 €
|Kona 1.0 T-GDI 48V 2WD MT Business
|100 / 74
|29.100 €
|Kona 1.6 T-GDI 2WD DCT Business
|138 / 101
|31.100 €
|Kona 1.6 T-GDI 2WD DCT N Line
|138 / 101
|32.500 €
|Kona 1.6 T-GDI 2WD DCT Excellence
|138 / 101
|32.500 €
|Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT Xtech
|93 / 68
|32.700 €
|Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT Business
|93 / 68
|34.100 €
|Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT Excellence
|93 / 68
|35.500 €
|Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT N Line
|93 / 68
|35.500 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Kona visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Kona
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).