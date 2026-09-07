Anticipazioni

Nuova Hyundai Kona, ecco come cambia il crossover: la prossima generazione si avvicina

Avatar di Filippo Vendrame,

3 ore fa - Il design cambia volto: cosa sappiamo

Nuove foto spia mostrano più chiaramente la futura Hyundai Kona
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Prosegue il lavoro di Hyundai nello sviluppo della nuova Kona. Foto spia ne abbiamo già viste diverse in passato e adesso ne arrivano di nuove che mostrano il futuro crossover con un po' di camuffamento in meno. Via i teli e  a coprire la carrozzeria solo le classiche pellicole. Un'occasione, quindi, per scoprire qualche particolare in più del nuovo modello.

Come cambia la nuova Hyundai Kona

Da quanto si può vedere, il crossover presenterà un look tutto nuovo. Le forme saranno più squadrate. Il frontale, più verticale, dovrebbe caratterizzarsi per la presenza, in alto, di una barra luminosa più spessa di quella attuale. Al di sotto sembrano essere presenti i fari, mentre sempre davanti notiamo una presa d'aria inferiore di piccole dimensioni oltre a uno splitter più pronunciato. Di profilo si possono osservare anche maniglie a filo della carrozzeria, una scelta fatta per ottimizzare l'aerodinamica.

Hyundai Kona foto spia

Il muletto della nuova Kona protagonista delle foto spia presenta inoltre un tetto spiovente e cerchi ottimizzati aerodinamicamente. Il posteriore, invece, mostra un piccolo lunotto e uno spolier collocato alla fine del tetto. Il crossover sembra inoltre disporre di un portellone più ampio di quello attuale.

Hyundai Kona foto spia

Nel complesso, il prototipo è molto simile a quello visto in una foto trapelata a luglio. Prototipo che appariva privo di camuffamenti. Immagini su cui, però, si è discusso molto sulla loro autenticità. I nuovi scatti spia non mostrano l'abitacolo ma possiamo attenderci un ambiente minimalista con il nuovo sistema infotainment Pleos Connect.

Motori

Cosa troveremo sotto al cofano della nuova Hyundai Kona in Europa? Sicuramente motorizzazioni benzina e ibride. Ci sarà da capire se Hyundai deciderà di continuare a offrire la Kona ancora con motorizzazioni elettriche. Possibile infatti che la prossima generazione si concentri solamente sulle motorizzazioni tradizionali, lasciando l'elettrico esclusivamente alla gamma IONIQ. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

[Foto spia: CarScoops]

VEDI ANCHE
Hyundai Ioniq 3, il quadro strumenti diventa un optional. Per averlo serve salire di allestimento
Hyundai E3W: il tre ruote elettrico sfida il Fiat Tris
Hyundai E3W, via libera al triciclo elettrico per la mobilità urbana e i lavori di fatica
Hyundai, il pickup a telaio separato sarà il primo di una nuova gamma
Tags
hyundaifoto spiaanticipazioniHyundai Kona

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Listino Hyundai Kona
AllestimentoCV / KwPrezzo
Kona 1.0 T-GDI 2WD MT Xtech 100 / 7426.700 €
Kona 1.0 T-GDI 2WD MT Business 100 / 7428.100 €
Kona 1.0 T-GDI 48V 2WD MT Business 100 / 7429.100 €
Kona 1.6 T-GDI 2WD DCT Business 138 / 10131.100 €
Kona 1.6 T-GDI 2WD DCT N Line 138 / 10132.500 €
Kona 1.6 T-GDI 2WD DCT Excellence 138 / 10132.500 €
Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT Xtech 93 / 6832.700 €
Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT Business 93 / 6834.100 €
Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT Excellence 93 / 6835.500 €
Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT N Line 93 / 6835.500 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Hyundai Kona visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Hyundai Kona
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Hyundai
Hyundai
Vedi anche