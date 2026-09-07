Nuova Hyundai Kona, ecco come cambia il crossover: la prossima generazione si avvicina

Prosegue il lavoro di Hyundai nello sviluppo della nuova Kona. Foto spia ne abbiamo già viste diverse in passato e adesso ne arrivano di nuove che mostrano il futuro crossover con un po' di camuffamento in meno. Via i teli e a coprire la carrozzeria solo le classiche pellicole. Un'occasione, quindi, per scoprire qualche particolare in più del nuovo modello.

Come cambia la nuova Hyundai Kona

Da quanto si può vedere, il crossover presenterà un look tutto nuovo. Le forme saranno più squadrate. Il frontale, più verticale, dovrebbe caratterizzarsi per la presenza, in alto, di una barra luminosa più spessa di quella attuale. Al di sotto sembrano essere presenti i fari, mentre sempre davanti notiamo una presa d'aria inferiore di piccole dimensioni oltre a uno splitter più pronunciato. Di profilo si possono osservare anche maniglie a filo della carrozzeria, una scelta fatta per ottimizzare l'aerodinamica.

Hyundai Kona foto spia

Il muletto della nuova Kona protagonista delle foto spia presenta inoltre un tetto spiovente e cerchi ottimizzati aerodinamicamente. Il posteriore, invece, mostra un piccolo lunotto e uno spolier collocato alla fine del tetto. Il crossover sembra inoltre disporre di un portellone più ampio di quello attuale.

Hyundai Kona foto spia

Nel complesso, il prototipo è molto simile a quello visto in una foto trapelata a luglio. Prototipo che appariva privo di camuffamenti. Immagini su cui, però, si è discusso molto sulla loro autenticità. I nuovi scatti spia non mostrano l'abitacolo ma possiamo attenderci un ambiente minimalista con il nuovo sistema infotainment Pleos Connect.

Motori

Cosa troveremo sotto al cofano della nuova Hyundai Kona in Europa? Sicuramente motorizzazioni benzina e ibride. Ci sarà da capire se Hyundai deciderà di continuare a offrire la Kona ancora con motorizzazioni elettriche. Possibile infatti che la prossima generazione si concentri solamente sulle motorizzazioni tradizionali, lasciando l'elettrico esclusivamente alla gamma IONIQ. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

[Foto spia: CarScoops]

VEDI ANCHE

Tags