Hyundai Kona 2027, la nuova generazione si avvicina: ecco cosa mostrano le foto spia

Il lavoro di sviluppo della nuova Hyundai Kona sta andando avanti. Il crossover è un modello di successo ed è molto importante per la casa automobilistica coreana. La nuova generazione dovrà continuare il successo della Kona. Grazie all'aggiornamento potrà rimanere competitiva in un mercato sempre più complesso. Un nuovo muletto della rinnovata Kona è stato pizzicato su strada in Spagna durante i tradizionali test di sviluppo. La vettura appare ancora ampiamente camuffata con teli e pellicole ma si possono già osservare alcune cose interessanti.

Hyundai Kona 2027 foto spia

Un look tutto nuovo

Il design della Kona cambierà radicalmente, con il crossover che presenterà forme molto più squadrate con alcuni richiami al concept Crater svelato dalla casa automobilistica verso la fine dello scorso anno. Il camuffamento non permette di osservare molti dettagli ma il frontale dovrebbe caratterizzarsi per la presenza, in alto, di una barra luminosa. Possiamo inoltre intravedere passaruota pronunciati e cerchi ottimizzati dal punto di vista dell'aerodinamica. Proseguendo verso la parte posteriore, si notano un parabrezza slanciato e un tetto spiovente.

Hyundai Kona 2027 foto spia

Il posteriore è difficile da decifrare visto il camuffamento ma guardando bene si nota la presenza di un terminale di scarico nascosto sotto il paraurti. Va detto che di recente sono circolate in rete foto proveniente dalla Corea che mostrerebbero la nuova Kona senza camuffamenti. Immagini su cui, però, si è discusso molto sulla loro autenticità.

Le foto spia non mostrano gli interni. Tuttavia, possiamo immaginarci che siano in arrivo diverse novità. Il nuovo abitacolo dovrebbe essere in linea con quello degli ultimi modelli della casa automobilistica coreana, con ampi display per la strumentazione digitale e il sistema infotainment dotato della nuova piattaforma Pleos Connect.

Hyundai Kona 2027 foto spia

Motori

Con che motorizzazioni sarà proposta la nuova Hyundai Kona in Europa? Di ufficiale ovviamente ancora non c'è nulla ma possiamo aspettarci motorizzazioni endotermiche, anche ibride. Continuerà a essere proposta anche la versione 100% elettrica? Non lo sappiamo ma è possibile che la prossima generazione si concentri solamente sulle motorizzazioni tradizionali, lasciando l'elettrico solamente alla gamma IONIQ. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Foto spia: CarScoops

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