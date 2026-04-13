Prezzi benzina e diesel in lieve ribasso, ma il Brent risale: rischio nuovi rincari

Con l'annuncio della tregua in Iran, le quotazione del petrolio (Brent) erano scese da oltre 110 dollari al barile a circa 95 dollari per poi mantenersi stabili. Calo che aveva iniziato a incidere anche sui prezzi alla pompa di benzina e diesel. Tuttavia, il fallimento dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti e il nuovo blocco dello Stretto di Hormuz hanno riportato al rialzo le quotazioni del Petrolio ben sopra quota 100 dollari. Il nuovo balzo del greggio potrebbe quindi bloccare il leggero trend ribassista dei carburanti e, anzi, spingere nuovamente i prezzi verso l'alto.

Quotazione Brent

Nel frattempo, in attesa di capire cosa succederà e se la crisi in Iran porterà a un nuovo peggioramento del caro carburanti, si registra un lieve calo nei prezzi rispetto a venerdì scorso.

Lievi ribassi per benzina e diesel

Secondo quanto riporta Adnkronos che cita l'ultima elaborazione di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio della benzina self service sulla rete stradale è pari a 1,783 euro al litro (-6 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,160 euro al litro (-21 millesimi). Il Gpl è a 0,795 euro al litro (+2), il metano a 1,605 euro/kg (-1). Venendo alle autostrade, la benzina self è a 1,815 euro al litro (-8), il diesel a 2,191 euro al litro (-13), il Gpl a 0,897 euro (+3) e il metano a 1,585 euro (+7).

Caro carburante (AI)

Per quanto rguarda i dati delle compagnie, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Andando avanti, per IP si registra un ribasso di sei centesimi sul gasolio; per Q8 -4 sul gasolio; per Tamoil -3 sul gasolio.

L'incremento dei prezzi del petrolio non si è quindi fatto ancora sentire sui listini dei carburanti. Come ha sottolineato il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, i primi effetti si vedranno probabilmente domani. Dunque, la nuova escalation della crisi in Medio Oriente rischia di acuire nuovamente il caro carburante che continua a pesare sempre di più sulle tasche degli italiani. Non rimane che seguire l'evoluzione delle quotazioni del petrolio in base a come proseguirà la crisi in Iran.

Fonte: Adnkronos

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026