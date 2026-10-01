MG premiata in UK: numero 1 per i miglioramenti nell'affidabilità

MG entra nella top 10 di affidabilità What Car? 2026 con MGS5 EV e MG5: è il brand dai miglioramenti più sensibili

L'ultima edizione della What Car? Reliability Survey 2026, una delle indagini indipendenti più accreditate del Regno Unito, ha incoronato MG come il marchio che ha mostrato il miglioramento più marcato rispetto all'anno prima in tema di affidabilità.

Con un punteggio complessivo del 92,0%, la casa del gruppo SAIC è salita fino al nono posto assoluto, entrando per la prima volta nella top ten dei costruttori più affidabili secondo le rilevazioni britanniche.

I modelli in cima alle classifiche

Il giudizio espresso dagli utenti nell'indagine di What Car? prende in esame vetture fino a cinque anni di vita e non si limita a conteggiare i guasti emersi, ma misura anche l'impatto pratico per l'automobilista, analizzando costi di riparazione e tempi di fermo auto in officina.

In questo contesto, la MGS5 EV si è piazzata al primo posto nella categoria dei SUV elettrici compatti. Buone notizie anche per la MG5, che ha conquistato il terzo gradino del podio nella graduatoria generale riservata a tutti i modelli 100% elettrici sul mercato britannico.

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Logistica ricambi: consegne veloci per tagliare i tempi d'attesa

Per ridurre le soste forzate in officina, la gestione della rete ricambi gioca un ruolo cruciale. Da novembre 2025 è operativo a Daventry il nuovo hub logistico realizzato in partnership con XPO Logistics, attivo dalle 6:00 alle 22:00 con una capacità di spedizione di circa 2.500 ordini al giorno.

Per le officine che effettuano l'ordine entro mezzogiorno, i componenti vengono consegnati entro le 8:00 del mattino successivo. Questa riorganizzazione ha permesso di portare la percentuale di ordini di ricambi evasi al primo tentativo oltre il 96% dall'inizio del 2026 a oggi.

Come precisano le note della ricerca, la disponibilità immediata del pezzo non coincide automaticamente con la riparazione completata, ma costituisce il presupposto fondamentale per sbloccare il lavoro dei meccanici ed evitare ritardi inutili.

Più formazione e supporto tecnico alle officine

Il secondo fattore determinante riguarda le competenze tecniche dei riparatori. Con un investimento di circa 500.000 sterline, il Cecil Kimber College MG Academy di Longbridge ha raddoppiato la sua superficie arrivando a 1.000 metri quadrati. Le rampe in officina sono passate da quattro a nove, mentre le nuove aule didattiche e l'auditorium consentono di accogliere fino a 100 partecipanti per classe, contro i 24 della struttura precedente.

Oltre all'ampliamento della sede d'addestramento, l'organico di supporto tecnico alle concessionarie è cresciuto del 30%. MG ha strutturato un sistema di diagnosi a tre livelli: per le anomalie più complesse intervengono direttamente sul posto specialisti itineranti, denominati Flying Doctors, pronti ad affiancare i tecnici locali. L'adozione di strumenti diagnostici digitali su tablet consente inoltre di gestire più interventi in parallelo ed eseguire gli aggiornamenti software in modo più efficiente.

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Mobilita garantita per chi rimane a piedi

I disagi di un guasto si misurano anche nella capacità di garantire la mobilità quotidiana di chi usa l'auto per lavoro o per la famiglia. Il programma di supporto potenziato da MG in UK prevede un'auto sostitutiva che copre l'intero periodo necessario alla riparazione in caso di avaria coperta da garanzia, superando il precedente limite di 96 ore. Fino all'autunno 2026, questo servizio ha fornito assistenza a oltre 3.000 clienti.

Nel comunicato ufficiale della casa, William Wang, Managing Director di MG Motor UK ed Europa, ha riassunto la filosofia alla base di questi interventi: «L'attenzione al cliente e la sua soddisfazione sono al centro della nostra strategia a lungo termine. Abbiamo adottato un approccio rigoroso, guidato dagli investimenti, per rafforzare il nostro ecosistema post-vendita, in termini di competenze, infrastrutture ed efficienza operativa, per soddisfare e superare costantemente le aspettative dei clienti. Il progresso evidenziato dall'indagine sull'affidabilità di quest'anno è una solida conferma esterna della bontà di questa scelta».

L'esperienza d'oltremanica conferma che la competitività di un marchio passa per la concretezza dei servizi di assistenza: un aspetto su cui anche i clienti italiani sono molto sensibili e su cui tutti i marchi di proprietà cinese che si sono affacciati sul nostro mercato si stanno misurando.

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