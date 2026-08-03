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Mercato auto Italia, luglio 2026 cresce del 3,9%: UNRAE alza le stime

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10 fa - Mercato auto Italia, a luglio 123.184 immatricolazioni: +3,9%

Nei primi sette mesi sono state immatricolate oltre 1,06 milioni di vetture
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Il mese di luglio 2026 per il mercato auto italiano si è chiuso positivamente, con una progressione del 3,9%. Secondo i dati di UNRAE, infatti, ci sono state 123.184 immatricolazioni contro le 118.561 unità di luglio 2025. Guardando i numeri da inizio anno, il mercato auto Italia 2026 ha totalizzato 1.060.175 immatricolazioni, segnando un avanzamento dell’8,9% rispetto alle 973.471 vetture registrate tra gennaio e luglio 2025. Rispetto al 2019, periodo pre-covid, c'è ancora un divario negativo del 14,3%.

Terminato l'effetto incentivi, le auto elettriche si fermano a luglio al 5,9% del mercato, in progresso rispetto al 4,9% di luglio 2025, ma in flessione rispetto al picco del 10,1% raggiunto a giugno. Molto bene, invece, le Plug-in che si dimostrano un segmento particolarmente dinamico, raggiungendo un market share del 10,5% nel mese, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto al 7,5% di luglio 2025 e sostanzialmente in linea rispetto al 10,6% di giugno. A consentire questo risultato  il canale del noleggio a lungo termine, che a luglio assorbe il 45% delle immatricolazioni totali di PHEV. Complessivamente, la quota dei veicoli ricaricabili (elettriche più Plug-in) nel mese si attesta al 16,4%.

Stime per il 2026 al rialzo

Il buon andamento dei primi 7 mesi del 2026 ha portato UNRAE ha rivedere al rialzo le stime per il 2026. Ecco cosa racconta Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE:

L’andamento particolarmente favorevole degli ultimi mesi, alimentato dall’onda lunga delle immatricolazioni legate agli incentivi e sostenuto da un quadro macroeconomico migliore delle previsioni della vigilia, ci induce a rivedere al rialzo le stime per l’intero 2026. Prevediamo che il mercato delle autovetture possa chiudere l’anno a 1.610.000 immatricolazioni, rispetto alla stima di 1.530.000 elaborata a fine aprile, con un incremento del 5,5% rispetto al 2025 e un recupero di oltre 84.000 unità. Ciononostante, il confronto con il 2019 evidenzierà ancora un deficit di 307.000 vetture, pari a una contrazione del 16%. I numeri ci dicono che gli italiani vogliono cambiare automobile. Ora spetta alle Istituzioni creare condizioni stabili perché possano continuare a farlo.

Il mese di luglio 2026

Tornando ai numeri del mercato auto di luglio, sul fronte degli utilizzatori, si registra una crescita per i privati che guadagnano 1 punto di quota al 57,4% del totale. Le autoimmatricolazioni a luglio rimangono sostanzialmente stabili, fermandosi al 14,5% di share. Il noleggio a lungo termine cede in volume e quota, perdendo 2,1 punti, al 18,4% del totale, per una forte flessione delle Captive, a fronte di un buon incremento delle società Top. Il noleggio a breve termine, invece, conferma un sostenuto incremento nel mese, al 3,4% di share . Le società a luglio si fermano al 6,3% di share.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, di elettrico e Plug-in abbiamo già detto. In luglio il motore a benzina perde 4,1 punti e scende al 19,0% di quota. Il diesel perde 3,1 punti di quota nel mese e retrocede al 6,4%. Il Gpl nel mese guadagna un decimo di punto di quota, al 10,6%. Le ibride, leader del mercato, nel mese recuperano altri 3 punti, salendo al 47,5% di quota, con un 17,1% per le “full” hybrid e 30,4% per le “mild” hybrid.

I Gruppi

Venendo ai principali Gruppi, vediamo i risultati di Stellantis, Volkswagen e Renault.

Stellantis: 30.879 +0,70%

  • Alfa Romeo: 1.241 -37,72%
  • Citroen: 4.095 +8,1%
  • DS: 152 -56,7%
  • Fiat: 14.095 +27,4%
  • Jeep: 3.441 -30,33%
  • Lancia: 613 -23,38%
  • Maserati: 69 -62,09%
  • Opel: 2.589 -5,48%
  • Peugeot: 4.584 -4,9%

Gruppo Volkswagen: 18.736 -0,28%

  • Audi: 5.404 -2,19%
  • Cupra: 1.510 +3,28%
  • Lamborghini: 72 +33,33%
  • Seat: 542 +23,74%
  • Skoda: 2.890 -5,68%
  • Volkswagen: 8.318 +0,87%

Gruppo Renault: 14.996 +3,31%

  • Dacia: 8.625 -1,57%
  • Renault: 6.340 +10,8%
  • Alpine: 31 +3,33%
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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