Mercato auto Europa: primo semestre 2026 positivo grazie a elettriche, Plug-in e ibride

A trainare il mercato sono auto elettriche, ibride e plug-in, mentre benzina e diesel continuano a perdere quota

Tempo di bilanci per il mercato auto europeo. ACEA ha condiviso il consueto rapporto che va a fotografare l'andamento di questo mercato. Il primo semestre del 2026 si chiude positivamente con 5.896.683 immatricolazioni in Unione Europea, pari a una crescita del 5,7%. Volendo include anche Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 7.232.066 immatricolazioni (+6,1%). A permettere questa crescita il buon andamento delle auto ibride, ibride Plug-in ed elettriche. Le motorizzazioni tradizionali sono invece in calo.

In Unione Europea le ibride continuano a essere la scelta preferita da parte dei consumatori (quota del 37,3%). In ogni caso, le auto elettriche hanno raggiunto un market share del 20,7%, mentre le Plug-in del 9,8%. Entriamo più nei dettagli e andiamo a vedere l'ultima rapporto sull'andamento del mercato auto europeo.

Mercato auto Europa primo semestre 2026

Auto elettriche in forte crescita

Nella prima metà del 2026 sono state immatricolate 1.220.890 nuove auto elettriche (+40,5%), pari al 20,7% del mercato UE (15,6% nello stesso periodo dello scorso anno). Tre dei quattro maggiori mercati UE, che insieme rappresentano il 63% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche, hanno registrato una forte crescita: Francia (+62,9%), Germania (+48%) e Danimarca (+41,2%). Bene anche il Belgio che ha chiuso il semestre con un +8,2%.

I dati del primo semestre del 2026 hanno inoltre mostrato un aumento delle immatricolazioni di auto ibride nell'UE, pari a 2.198.148 unità (+13,2%). Risultato reso possibile dalla crescita in Italia (+23%) e Spagna (+20,8%), con incrementi registrati anche in Germania (+6,9%) e Francia (+3,2%). Complessivamente, i modelli ibridi hanno rappresentato il 37,3% del mercato totale dell'UE come già accennato all'inizio.

Anche le immatricolazioni di auto ibride plug-in hanno continuato a crescere, raggiungendo le 577.735 unità nel primo semestre del 2026 (+22,5%). Questo incremento è stato trainato dalla crescita in mercati chiave come Italia (+84,3%), Spagna (+39%) e Germania (+17,9%). Le nuove ibride plug-in rappresentano ora il 9,8% delle immatricolazioni nell'UE, rispetto all'8,5% registrato nello stesso periodo del 2025.

Mercato auto Europa primo semestre 2026

In calo benzina e diesel

Nel primo semestre 2026, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 17,2% nell'UE, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato la flessione più marcata, con una riduzione dei volumi del 34,2%, mentre anche altri mercati chiave hanno riportato cali a doppia cifra: Spagna (-18,5%), Germania (-18,2%) e Italia (-17,1%). Con 1.309.153 nuove auto immatricolate nei primi sei mesi del 2026, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 22,2% dal 28,4% del primo semestre 2025.

Continua il trend negativo anche per il diesel, con un calo delle immatricolazioni del 16,5% e una quota di mercato pari al 7,5%, rispetto al 9,4% dello scorso anno.

Le immatricolazioni di giugno

Guardando al solo mese di giugno 2026, questi sono i dati delle immatricolazioni sempre al livello dell'Unione Europea.

Elettriche: 270.557 (+60,7%)

Plug-in: 115.714 (+22,1%)

Ibride: 404.608 (+18,4%)

Benzina: 244.883 (-12,4%)

Diesel: 76.778 (-16,1%)

Totale: 1.147.962 (+13,6%)

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