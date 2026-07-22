Mercato auto Europa: Tesla Model Y domina giugno 2026, Sandero resta leader nel semestre

Il mese di giugno 2026 ha visto la Tesla Model Y al primo posto tra le auto più vendute in assoluto in Europa. Dataforce, infatti, ha pubblicato le classifiche di vendita dello scorso mese oltre a quelle riassuntive del primo semestre del 2026. Andiamo con ordine.
Tesla Model Y batte tutti a giugno 2026
Soffermandoci sui numeri del mese di giugno, come detto al primo posto troviamo la Tesla Model Y che diventa quindi anche l'auto elettrica più venduta del mese. Secondo posto, invece, per la Dacia Sandero e terzo gradino del podio per la Renault Clio. Questa è la Top 10.
- Tesla Model Y: 32.685
- Dacia Sandero: 25.357
- Renault Clio: 21.200
- Volkswagen T-Roc: 19.318
- Peugeot 208: 19.266
- Volkswagen Golf: 18.110
- Tesla Model 3: 16.863
- Toyota Yaris Cross: 16.367
- Volkswagen Tiguan. 16:330
- Skoda Octavia: 16.041
Dacia Sandero Stepway Full Hybrid
Dacia Sandero best seller nel primo semestre 2026
Nei primi sei mesi del 2026, la Dacia Sandero si conferma una vera best seller e si mette dietro la Tesla Model Y che sale al secondo posto grazie all'ottimo risultato di giugno. Terzo gradino del podio per la Renault Clio. Ecco la Top 10.
- Dacia Sandero: 113.127
- Tesla Model Y: 109.445
- Renault Clio: 107.887
- Volkswagen Golf: 103.253
- Volkswagen T-Roc: 103.026
- Peugeot 208: 99.157
- Toyota Yaris Cross: 96.592
- Volkswagen Tiguan: 94.270
- Peugeot 208: 88.717
- Opel Corsa: 88.135
Fonte: Automotive News Europe
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