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Mercato auto Europa: Tesla Model Y domina giugno 2026, Sandero resta leader nel semestre

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10 minuti fa - Tesla Model Y è l'auto più venduta in Europa a giugno 2026

Tesla Model Y conquista il primo posto nelle vendite europee di giugno 2026
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Il mese di giugno 2026 ha visto la Tesla Model Y al primo posto tra le auto più vendute in assoluto in Europa. Dataforce, infatti, ha pubblicato le classifiche di vendita dello scorso mese oltre a quelle riassuntive del primo semestre del 2026. Andiamo con ordine.

Tesla Model Y batte tutti a giugno 2026

Soffermandoci sui numeri del mese di giugno, come detto al primo posto troviamo la Tesla Model Y che diventa quindi anche l'auto elettrica più venduta del mese. Secondo posto, invece, per la Dacia Sandero e terzo gradino del podio per la Renault Clio. Questa è la Top 10.

  • Tesla Model Y: 32.685
  • Dacia Sandero: 25.357
  • Renault Clio: 21.200
  • Volkswagen T-Roc: 19.318
  • Peugeot 208: 19.266
  • Volkswagen Golf: 18.110
  • Tesla Model 3: 16.863
  • Toyota Yaris Cross: 16.367
  • Volkswagen Tiguan. 16:330
  • Skoda Octavia: 16.041

Dacia Sandero Stepway Full Hybrid

Dacia Sandero best seller nel primo semestre 2026

Nei primi sei mesi del 2026, la Dacia Sandero si conferma una vera best seller e si mette dietro la Tesla Model Y che sale al secondo posto grazie all'ottimo risultato di giugno. Terzo gradino del podio per la Renault Clio. Ecco la Top 10.

  • Dacia Sandero: 113.127
  • Tesla Model Y: 109.445
  • Renault Clio: 107.887
  • Volkswagen Golf: 103.253
  • Volkswagen T-Roc: 103.026
  • Peugeot 208: 99.157
  • Toyota Yaris Cross: 96.592
  • Volkswagen Tiguan: 94.270
  • Peugeot 208: 88.717
  • Opel Corsa: 88.135

Fonte: Automotive News Europe

 
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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