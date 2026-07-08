Tesla Model Y L avvistata al Nürburgring: debutto in Europa più vicino

Dopo il debutto in Cina e negli Stati Uniti, il SUV elettrico a sei posti potrebbe arrivare presto anche sul mercato europeo

Tesla ha lanciato da poco la nuova Model Y L a 6 posti anche sul mercato americano dopo averla introdotta un po' di tempo fa in Cina. ''L'' sta per passo lungo e infatti questa versione è in grado di poter ospitare a bordo fino a 6 passeggeri su 3 file dei sedili. Arriverà anche in Europa? A dirla tutta sul mercato del Vecchio Continente la Model Y AWD Long Range è offerta in opzione in una versione a 7 posti. In questo caso, però, si tratta di 2 posti aggiuntivi e non di una variante dedicata. Per poter disporre di maggiore spazio sarebbe quindi meglio la versione a passo lungo. A quanto pare, la Model Y L potrebbe davvero arrivare in Europa.

Tesla Model Y L Nurburgring

Eccola al Nurburgring

Una Tesla Model Y L con alcuni leggeri camuffamenti è stata pizzicata durante una sessione di test sul circuito tedesco del Nurburgring. Si tratta di un indizio importante del suo possibile arrivo sul mercato europeo. In realtà, non c'è molto da nascondere. La Model Y L, passo lungo a parte, è del tutto identica al SUV elettrico che ben conosciamo. Le misure? Una lunghezza di 4.976 mm, una larghezza di 1.920 mm e un’altezza di 1.668 mm, con un passo di 3.040 mm. Dentro troviamo sempre il solito stile ultra minimalista con l'amplio schermo centrale per il sistema infotainment.

Tesla Model Y L Nurburgring

I test fanno pensare che il debutto possa avvenire presto. Il modello a passo lungo dovrebbe poi disporre del powertrain con doppio motore e la trazione integrale. La strategia di Tesla sembra chiara e cioè arrivare ad offrire praticamente ovunque le diverse varianti delle sue vetture in modo da offrire ai clienti tutte le opzioni possibili con l'obiettivo di incrementare le vendite.

Non rimane che attendere novità sull'arrivo della Model Y L in Europa. Ci sarà da capire se sarà resa disponibile davvero in tutti i mercati del Vecchio Continente o solamente in alcuni. Ci sarà poi da scoprire il prezzo che potrebbe essere non contenuto. Negli USA, infatti, la Model Y L costa più della Performance. La produzione, ovviamente, si terrebbe sempre all'interno della Gigafactory della Germania.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026