Tesla mantiene la promessa: FSD Lite disponibile per Hardware 3

Attualmente la Full Self Driving è utilizzabile solamente sulle Tesla più recenti dotate della piattaforma Hardware 4. Per chi dispone di vetture con l'Hardware 3, Elon Musk aveva promesso una versione ''Lite'' della Full Self Driving. Quel momento è arrivato in quanto la casa automobilistica ha iniziato a distribuire la versione ''Lite'' di FSD v14 sulle sue vetture dotate di Hardware 3 (HW3), come confermato da Ashok Elluswamy, responsabile dell'intelligenza artificiale dell'azienda.

Full Self Driving anche per le vecchie Tesla

Ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando del mercato americano. Solo dopo, Tesla renderà disponibile questo aggiornamento anche in altri mercati dove ovviamente è disponibile la Full Self Driving. Questa prima build è stata però distribuita solamente ai clienti che accedono al programma ''early-access''. Tesla valuterà i loro feedback per poi affinare il software prima di distribuirlo a tutti i clienti dotati di una vettura con Hardware 3. Insomma, per un completo rollout bisognerà ancora aspettare. In ogni caso, dalla promessa si sta passando ai fatti.

Tesla Full Self Driving

Le tempistiche di una distribuzione completa, però, al momento non sono state rese note, sebbene si parli di alcune settimane. L'auspicio è che non si debba attendere molto. Elon Musk aveva promesso la FSD Lite per la metà 2026 e ci siamo come primissimo rilascio. Speriamo solo che questa prima fase di valutazione non duri troppo. Tesla ha comunque tutto l'interesse di fare presto visto che rendere disponibile la FSD a queste vetture significa che i clienti potranno acquistare gli abbonamenti e di conseguenza nuove entrate per la casa automobilistica.

FSD v14 Lite is now rolling out to AI3 early-access customers. Based on the feedback, will rollout to more customers over the next few weeks.



This build distills the driving behavior from AI4’s v14 series into both the camera and compute config of AI3. It includes destination… — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) June 29, 2026

Perché i possessori di Hardware 3 stavano aspettando

L'aggiornamento colma una lacuna che si è creata nel corso dell'ultimo anno. Tesla ha venduto milioni di auto dal 2019 in poi con la promessa che ogni veicolo avesse ''tutto l'hardware necessario per la guida completamente autonoma''.

Quella promessa è stata infranta durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2026 di Tesla, quando Elon Musk ha ammesso che le auto con Hardware 3 ''semplicemente non hanno la capacità'' di eseguire la Full Self Driving Supervised. Il problema riguarda il chip che gestisce queste funzionalità non sufficientemente potente. Si è parlato della sostituzione dell'hardware delle auto per aggiornarlo a quello più recente ma alla fine si è optato per una soluzione software, e cioè una versione della Full Self Driving in grado di poter essere gestita anche dalla piattaforma Hardware 3.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026