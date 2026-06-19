Tesla Full Self Driving, la Svezia frena: dito puntato sulla gestione dei limiti di velocità

L'Autorità dei trasporti della Svezia ha dubbi sulla Full Self Driving di Tesla e quindi esorta l'Unione Europea a votare contro il suo possibile via libera. L'Autorità punta il dito sulla possibilità data alla FSD di poter superare i limiti di velocità delle strade. Se questa opzione venisse rimossa, allora la sua posizione potrebbe cambiare.

Reuters riporta che in una lettera datate 30 aprile, la Swedish Transport Administration (TRV) ha affermato che la funzione Full Self-Driving (Supervised) di Tesla non dovrebbe essere approvata per il suo utilizzo nelle strade dell'Unione Europea a meno che non venga rimossa la sua capacità di ignorare i limiti di velocità. Questa lettera è stata inviata al Technical Committee ​on Motor Vehicles (TCMV) dell'Unione Europea che si riunirà nuovamente il 30 giugno per discutere della FSD sulla scia dell'approvazione della RDW nei Paesi Bassi, prima di un'eventuale votazione.

Ne abbiamo già scritto in passato. Se a seguito della discussione ci sarà un voto positivo, l'FSD riceverà l'approvazione in tutti i Paesi membri dell'UE. Nel frattempo, diversi Stati si stanno muovendo da soli ma torniamo alla Svezia.

Come funziona la Full Self Driving

In Europa magari è ancora poco noto dato che la FSD non è disponibile ma la funzionalità avanzata di assistenza alla guida di Tesla permette di impostare un ''offset di velocità'', consentendo al veicolo di superare i limiti di velocità indicati entro un margine definito dal conducente.

Nella sua lettera, la TRV ha affermato che ''consentire ai sistemi automatizzati di superare sistematicamente i limiti di velocità previsti dalla legge... rischia di compromettere sia il quadro giuridico sia i benefici attesi in termini di sicurezza dall'automazione dei veicoli''. Per tale motivo ha chiesto la rimozione di tale funzionalità. In caso contrario, è un secco no all'approvazione dell'FSD in Unione Europea.

Tesla FSD

La Svezia non è l'unica a dirsi preoccupata sull'utilizzo della Full Self Driving sulle strade europee. Anche altri Paesi nordici, tra cui Finlandia e Norvegia, hanno sollevato preoccupazioni, sebbene Lituania ed Estonia, Danimarca e Belgio hanno recentemente autorizzato la FSD, seguendo l'esempio dei Paesi Bassi.

Pare inoltre che l'elenco dei Paesi UE che hanno autorizzato l'FSD sulle loro strade potrebbe presto diventare più lungo. In ogni caso, il 30 giugno si tornerà a discutere della Full Self Driving di Tesla a Bruxelles. Pare però che non sia prevista in quella data alcuna votazione. Come riportato, alcuni Paesi stanno esprimendo dubbi, altri invece hanno già dato il via libera. Non rimane che seguire l'evoluzione dell'approvazione della FSD in Unione Europea per capire come andrà a finire.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026